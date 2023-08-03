Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever nereli? Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi görevlerde bulundu?

2007 yılı YAŞ Kararlarıyla Tümgeneralliğe terfi eden Avsever, 2007-2009 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Başkanlığı, 2009-2011 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, 2011-2012 yılları arasında Ege Ordusu Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerini icra etti.

2012 yılı yaş kararları ile Korgeneralliğe terfi eden Avsever; 2012-2015 yılları arasında Genelkurmay MEBS Başkanlığı, 2015-2016 yılları arasında 2'nci Kolordu Komutanlığı görevinde bulunmuştur.