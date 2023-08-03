Ercüment Tatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun biyografisi!

''Ercüment Tatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?'' soruları gündemde sıkça araştırılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun hayatı ve hangi görevlerde bulunduğu merak konusu oldu. İşte yanıtları...

ERCÜMENT TATLIOĞLU KİMDİR? Ercüment Tatlıoğlu (d. 2 Haziran 1960), Türk asker. Mevcut Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı. Tatlıoğlu, 2 Haziran 1960 tarihinde İzmir'de doğdu. 1977 yılında Deniz Lisesinden, 1981 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. 1981-1990 yılları arasında TCG Gayret ve TCG Savaştepe muhriplerinde branş subaylığı ve bölüm amirliği, 1990-1992 yıllarında Deniz Harp Akademisi öğrenimi, 1992-1994 yılları arasında Ege Deniz Bölge Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü görevini müteakip 1994-1996 yıllarında Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Rhode Island eyaletindeki Newport şehrinde Deniz Kurmay Koleji eğitimini tamamlamıştır.