E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ LİNKİ

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine gidilir. Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden öğrenci TC numarası ve okul numarası girmeniz istenecektir. İstenen bilgileri doğru ve eksiksiz girdiğiniz takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz.

E-okul sistemi, öğrencilerin not bilgileri, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları gibi birçok bilgiyi içermektedir.

E-okul sisteminde öğretmenlerin not girişi yapabilmesi için öncelikle öğrencinin kimlik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Daha sonra not bilgileri, yazılı notları, sözlü notları ve devamsızlık durumu gibi bilgiler de sisteme girilmelidir. Bu sayede öğrencilerin not ortalamaları da sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır.

E-okul sistemi, öğrenci, veli ve öğretmenlerin eğitimle ilgili bilgilere kolayca erişebilmelerini sağlayan önemli bir platformdur. Bu nedenle, öğretmenlerin not girişi, nakil işlemleri gibi işlemleri yapabilmesi için sistemde özel bir girişleri bulunmaktadır.