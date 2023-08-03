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Disney Plus üyeliği nasıl iptal edilir, hesap nasıl silinir? Disney üyelik iptal etme ve hesap silme linki! Abonelik iptali yapınca para iadesi alınır mı?

Disney Plus'un "Atatürk" dizisinin yayından kaldırılma kararı sonrası üyeler arasında iptal talepleri artış gösterdi. Eğer siz de Disney Plus üyeliğinizi iptal etmek ve hesabınızı silmek istiyorsanız, işte adım adım yapmanız gerekenler... Hesabınızı silmeniz durumunda, izleme geçmişiniz, profil bilgileriniz ve içerikleriniz kalıcı olarak silinir. "Disney Plus üyeliği nasıl iptal edilir? Disney + hesabı nasıl silinir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte adım adım üyelik iptal etme adımları haberimizde...

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023, 10:00 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 10:00
Disney Plus üyeliği nasıl iptal edilir, hesap nasıl silinir? Disney üyelik iptal etme ve hesap silme linki! Abonelik iptali yapınca para iadesi alınır mı?

Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney+'ya tepkiler büyüyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorunda, "Disney Plus üyeliği nasıl iptal edilir? Disney + hesabı nasıl silinir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte adım adım üyelik iptal etme adımları haberimizde...

DISNEY PLUS ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Disney+ üyelik iptal etme işlemi, abonelerin ücretli üyeliklerini sonlandırmasını sağlar. TGRT Haber'in derlediği bilgilere göre, bu işlem, kullanıcının hesabında bulunan abonelik sürecini tamamen sona erdirir ve bundan sonra banka / kredi kartından para çekilmez. İptal işlemi, Disney Plus platformunda, web tarayıcısı veya mobil uygulama üzerinden kolayca yapılabilir.

Bu arada, Disney Plus hesap silme ve kapatma işlemi, üyelik iptalinden farklı olarak, kullanıcının üyeliğini tamamen ortadan kaldırır ve verilerini de kalıcı olarak siler. Hesap silme işlemi de tıpkı abonelik iptali gibi, Disney Plus'un web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılabilmekte.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunuyor. Disney+ üyelik sonlandırma işleminden sonra, aktif aboneliğiniz iptal edilir ve platformdaki dizilere, filmlere ve belgesellere erişiminiz sonlanır. Ancak üyeliğinizi iptal ettikten sonra Disney üyeliğinizi, bir sonraki faturalandırma dönemine kadar kullanmaya devam edebilirsiniz, yeni fatura tarihi geldiğinde ise üyelik tamamen sonlandırılmış olur.

DISNEY+ ÜYELİK İPTALİ LİNK

Platformdaki ücretli üyeliğinizi iptal etmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:

-Bilgisayar ya da mobil tarayıcı üzerinden Disney Plus resmi web sitesine gidin: https://www.disneyplus.com/ Ayrıca, Disney Plus mobil uygulamasını kullanarak da hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

-Hesapta oturum açın ve profilinizi seçin. Sağ üst köşede bulunan profil simgesini tıklayarak profilinizi açabilirsiniz.

-Profili seçtikten sonra açılan menüden 'Hesap' (Account) seçeneğine tıklayın.

-Üyelik (Membership) seçeneğini işaretlediğinizde mevcut Disney Plus üyeliğinizi göreceksiniz. Eğer birden fazla üyelik varsa, iptal etmek istediğiniz üyeliği seçin.

-'Üyeliği İptal Et' (Cancel Membership) seçeneğine tıklayın.

-İptal işlemini sizden istenilen şekilde onaylayın.

DISNEY+ HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sadece üyelik iptali ile kalmayıp, Disney+ hesabınızı ve tüm verilerinizi de platformdan silmek istiyorsanız yapmanız gerekenleri sizin için derledik.

Disney+ hesabınızı silmek için şu adımları takip edin:

-Disney+ hesabınızda bir bilgisayar ya da mobil tarayıcı üzerinden oturum açın.

-Profilinizi seçin.

-'Hesap' seçeneğine tıklayın.

-'Ayarlar' seçeneğine tıkladıktan sonra 'Hesabı Sil'i seçin

-E-posta adresinizi girin ve 'Devam Et'e tıklayın.

-Parolanızı girin ve 'Oturum Aç'ı seçin.

-Disney+ hesabınızı silme işlemiyle ilgili ayrıntıları kontrol edin ve 'Devam Et'e tıklayın.

-E-posta hesabınıza giderek Disney+'tan gönderilen 6 haneli doğrulama kodunu Disney+ sayfasındaki ilgili bölüme girin ve Devam Et'i seçin.

-Sil'me işlemini seçerek onaylayın.

İşte bu kadar! Disney+ hesap silme işlemini yaptıktan sonra e-posta adresiniz, adınız ve soyadınız, profil adınız ve profilinizle bağlantılı özellikler kalıcı olarak silinir ve diğer tüm Disney+ hesap bilgileri anonimleştirilir.

DİSNEY PLUS ÜYELİK İPTALİ VE PARA İADESİ

Peki, Disney+ üyelik iptali yapınca para iadesi alınır mı? Disney Plus'a ödediğiniz ücreti iade alabilirsiniz ve platform yapmanız gerekenleri şu şekilde açıklıyor:

"Doğrudan Disney+ üzerinden üye olduysanız ve Disney+ Destek departmanı üzerinden ücret iadeniz onaylandıysa ilgili tutar genellikle 14 gün içinde orijinal ödeme yönteminize iade edilir. Google dışındaki bir üçüncü taraf platform üzerinden üye olduysanız ücret iadesi taleplerinin işleme alınması için gereken süre hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere lütfen ilgili üçüncü tarafın mağaza politikalarına veya üyelik şartlarına göz atın."

Disney Plus para iadesi talep ettiyseniz ve bu iadeniz onaylandıysa, 14 gün içinde hesabınıza para yatacaktır. Ancak onaylanmazsa para iadesi yapılmaz.


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