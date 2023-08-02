YAŞ toplantısı ne zaman, hangi gün 2023? Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı terfi atama kararları açıklandı mı? TSK YAŞ kararları 2023

"YAŞ ne zaman toplanacak?" sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin belirlenmesinin beklendiği YAŞ toplantısında, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Peki, YAŞ ne zaman toplanıyor 2023? Yüksek Askeri Şura toplantısı hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağustos ayının ilk haftasında yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.
TERFİ VE ATAMA KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak. YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından başlanması öngörülüyor. Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.