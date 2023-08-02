Selçuk Bayraktaroğlu hangi görevlerde bulundu? Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Selçuk Bayraktaroğlu 9 Mart 1961 tarihinde memleketi olan Artvin'de dünyaya geldi. Baba adı Kurban'dır. 2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.

YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

YAŞ üyesi kabine üyelerinin büyük bölümü, Yüksek Askeri Şura toplantısında ilk kez yer alacak.

Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararları Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.