Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? İşte hayatı ve biyografisi...

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı YAŞ bu hafta toplanacak. Şuranın ardından Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim de belli olacak. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? İşte detaylar...

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? 1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.