Musa Avsever hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ bu hafta toplanıyor. YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında Musa Avsever bulunuyor. Peki, Musa Avsever kimdir, kaç yaşında, nereli? Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever nereli? Hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
KARA KUVVETLERİ KOMUTANI
ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR?
Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Musa AVSEVER
1957'de Konya'da doğan Musa Avsever, 1978'de muhabere subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.
Orgeneral Avsever, Muhabere Subay Temel Kursunu tamamlamasının ardından 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Okul Komutanlığında Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu.
Kara Harp Akademisinden 1990'da mezun olmasının ardından 1990-1992 yılları arasında 2'nci Piyade Tümen Komutanlığında Şube Müdürlüğü, 1992-1996 yılları arasında 2'nci Ordu Karargahında Lojistik Başkanlığı Plan Subaylığı, 1996-1999 yılları arasında Kara harp Okulu Öğrenci Tabur Komutanlığı ile Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunan Orgeneral Avsever, 2001-2003 yılları arasında 5'inci Hudut Alay Komutanlığı görevini yürüttü.
2003 Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Kararlarıyla Tuğgeneralliğe yükselen Avsever, 2003-2005 yılları arasında Kara Kuvvetleri İkmal ve Bakım Daire Başkanlığı, 2005-2007 yılları arasında Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı görevlerinde bulundu.