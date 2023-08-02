İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? İstanbul’da deprem olacak mı, ne zaman? 2023 Büyük Marmara depremi uyarısı!

ANTALYA'NIN 5 İLÇESİ...
Antalya'nın deprem bölgeleri hakkında bilgi veren Morıwaki, Antalya'nın Kemer, Kumluca, Finike, Kale ve Kaş ilçelerinin birinci derece, Antalya'nın merkezi, Serik, Manavgat, Korkuteli ve Elmalı ilçelerinin ikinci derece, Akseki ile İbradi ilçelerinin üçüncü derece, Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinin ise dördüncü derece deprem bölgesi olduğunu söyledi.
Yapı denetiminin zorunlu hale gelmesi konusunda konuşan Japon Deprem Uzmanı Morıwaki, "2001'de 4708 sayılı 'Yapı Denetim Kanunu' yürürlüğe girdi. İlk etapta 19 pilot il belirlendi. Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova'da ilk olarak uygulanmaya başladı. Bunların dışındaki yerleşim yerlerinde denetim işlemi, 'Teknik Uygulama Sorumluluğu' (TUS) sistemiyle yürütülmeye devam etti.
Bu kapsamda birinci derece deprem bölgesi olduğu halde bugüne kadar yapı denetimi yapılmayan Amasya, Bartın, Burdur, Bingöl, Erzincan, Hakkâri, Isparta, Kırıkkale, Kastamonu, Kırşehir, Karabük, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Siirt, Şırnak, Van gibi illerde binalar yapı denetim şirketlerince denetlenmedi. 2011 yılı itibariyle de tüm Türkiye'de yapı denetim uygulanmasına geçildi" diye konuştu.
TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMA HARİTASI
MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
MTA'nın resmi sayfasında yer alan ekranla harita üzerinde bulunduğunuz konuma ulaşabilirsiniz. Ekranın sol köşesinde bulunan 'Faylar' sekmesine tıklayarak evinizin altından fay hattının geçip geçmediği konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
MTA FAY HATTI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
TÜRKİYE DEPREM DİRİ FAY HARİTASI
Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
AFAD TÜRKİYE FAY HATTI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ