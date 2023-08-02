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Galatasaray - Zalgiris CANLI MAÇ İZLE! GS - Zalgiris maçı canlı izle, bedava, kesintisiz!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen bu mücadele, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod tarafından yönetilecek. Peki, Galatasaray - Zalgiris maçı nasıl ve nereden izlenir? İşte canlı takip ekranı haberimizde...

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2023, 19:52 Güncelleme 02 Ağustos 2023, 19:52
Galatasaray - Zalgiris CANLI MAÇ İZLE! GS - Zalgiris maçı canlı izle, bedava, kesintisiz!

Yeni sezonda üç kulvarda yarışacak olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadeleye çıkıyor. Galatasaray, 2. ön eleme turunda Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Zalgiris maçı nasıl ve nereden izlenir? İşte detaylar...

GALATASARAY - ZALGİRİS VİLNİUS MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Zalgiris Vilnius maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 21:30'da oyanancak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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WİLLY DELAJOD DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Zalgiris maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Willy Delajod yönetecek. Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ile Cyril Mugnier yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

GALATASARAY ZALGİRİS MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Berkan, Oliveira, Zaniolo, Mertens, Kerem, Halil

Zalgiris: Gertmonas, Pavelic, Hnid, Vucur, Bobepsu, Kendysh, Gorobsov, Buff, Golubickas, Fofana, Oyewusi

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 28. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupası elemelerinde 27 kez mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 26 kez çıktığı eleme maçlarında 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 63 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi. 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

ELEMELERDE SON 6 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı son 6 müsabakada galip gelemedi. "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.


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