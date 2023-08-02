Disney Plus üyeliği nasıl iptal edilir, hesap nasıl silinir? Disney üyelik iptal etme ve hesap silme linki! Abonelik iptali yapınca para iadesi alınır mı?

DISNEY+ ÜYELİK İPTALİ LİNK
Platformdaki ücretli üyeliğinizi iptal etmek için yapmanız gerekenler şu şekilde:
-Bilgisayar ya da mobil tarayıcı üzerinden Disney Plus resmi web sitesine gidin: https://www.disneyplus.com/ Ayrıca, Disney Plus mobil uygulamasını kullanarak da hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
-Hesapta oturum açın ve profilinizi seçin. Sağ üst köşede bulunan profil simgesini tıklayarak profilinizi açabilirsiniz.
-Profili seçtikten sonra açılan menüden 'Hesap' (Account) seçeneğine tıklayın.
-Üyelik (Membership) seçeneğini işaretlediğinizde mevcut Disney Plus üyeliğinizi göreceksiniz. Eğer birden fazla üyelik varsa, iptal etmek istediğiniz üyeliği seçin.
-'Üyeliği İptal Et' (Cancel Membership) seçeneğine tıklayın.
-İptal işlemini sizden istenilen şekilde onaylayın.
DISNEY+ HESAP SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Sadece üyelik iptali ile kalmayıp, Disney+ hesabınızı ve tüm verilerinizi de platformdan silmek istiyorsanız yapmanız gerekenleri sizin için derledik.
Disney+ hesabınızı silmek için şu adımları takip edin:
-Disney+ hesabınızda bir bilgisayar ya da mobil tarayıcı üzerinden oturum açın.
-Profilinizi seçin.
-'Hesap' seçeneğine tıklayın.
-'Ayarlar' seçeneğine tıkladıktan sonra 'Hesabı Sil'i seçin
-E-posta adresinizi girin ve 'Devam Et'e tıklayın.
-Parolanızı girin ve 'Oturum Aç'ı seçin.
-Disney+ hesabınızı silme işlemiyle ilgili ayrıntıları kontrol edin ve 'Devam Et'e tıklayın.
-E-posta hesabınıza giderek Disney+'tan gönderilen 6 haneli doğrulama kodunu Disney+ sayfasındaki ilgili bölüme girin ve Devam Et'i seçin.
-Sil'me işlemini seçerek onaylayın.
İşte bu kadar! Disney+ hesap silme işlemini yaptıktan sonra e-posta adresiniz, adınız ve soyadınız, profil adınız ve profilinizle bağlantılı özellikler kalıcı olarak silinir ve diğer tüm Disney+ hesap bilgileri anonimleştirilir.
DİSNEY PLUS ÜYELİK İPTALİ VE PARA İADESİ
Peki, Disney+ üyelik iptali yapınca para iadesi alınır mı? Disney Plus'a ödediğiniz ücreti iade alabilirsiniz ve platform yapmanız gerekenleri şu şekilde açıklıyor:
"Doğrudan Disney+ üzerinden üye olduysanız ve Disney+ Destek departmanı üzerinden ücret iadeniz onaylandıysa ilgili tutar genellikle 14 gün içinde orijinal ödeme yönteminize iade edilir. Google dışındaki bir üçüncü taraf platform üzerinden üye olduysanız ücret iadesi taleplerinin işleme alınması için gereken süre hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere lütfen ilgili üçüncü tarafın mağaza politikalarına veya üyelik şartlarına göz atın."
Disney Plus para iadesi talep ettiyseniz ve bu iadeniz onaylandıysa, 14 gün içinde hesabınıza para yatacaktır. Ancak onaylanmazsa para iadesi yapılmaz.