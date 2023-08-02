2023 İOKBS bursluluk sınavı için son dakika MEB açıklaması öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ortaokul 5,6,7,8, hazırlık sınıfı ve lise 9,10,11. sınıfların katılacağı bursluluk sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, 5.6.7.8.9.10.11. sınıf bursluluk sınav giriş belgeleri yayımlandı mı 2023? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte detaylar...
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Bu sene uygulanacak bursluluk sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. İOKBS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
2023 İOKBS SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katılım sağlayabildiği bursluluk sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.