BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Bu sene uygulanacak bursluluk sınavı için giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. İOKBS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, sınav giriş yeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.