Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi...

YAŞ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önümüzdeki hafta bir araya gelecek. Bu nedenle bazı isimler hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

ZİYA CEMAL KADIOĞLU KİMDİR? 1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de doğdu. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.