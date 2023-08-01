Zimbru - Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ: 0-4! Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Fenerbahçe Zimbru golleri kim attı?

UEFA Konferans Ligi devam ederken Zimbru - Fenerbahçe maçı bu akşam oynandı. 2. ön elem turundaki maç saat 20.30'da başladı. İşte maç özeti...
UEFA Konferans Ligi devam ederken Zimbru - Fenerbahçe maçı bu akşam oynandı. 2. ön elem turundaki maç saat 20.30'da başladı. İşte maç özeti...
ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER
Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi
ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe, ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil ediyor.
Kanarya, Kadıköy'de 5-0 kazandığı ilk maçın ardından Zimbru ile deplasmanda karşılaştı. Sarı lacivertliler ikinci maçtan da farklı galip ayrıldı ve adını bir üst tura yazdırdı.
4-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe'nin golleri Batshuayi (2), Tadic ve İsmail'den geldi.
KANARYA REKOR KIRDI!
Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık galibiyetlerle eleyen Fenerbahçe, Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında iki maç sonundaki en yüksek gol farkını tekrarladı.
9-0 vs Zimbru (2023/24)
9-0 vs B36 Torshavn (2006/07)
TADIC SİFTAH YAPTI TARİHE GEÇTİ!
Zimbru filelerini havalandıran Dusan Tadic (34 yaş 254 gün), Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarının formalarıyla gol atan en yaşlı oyuncular:
37 yaş 131 gün | Edin Dzeko (Fenerbahçe vs Zimbru)
37 yaş 90 gün | Emre Belözoğlu (İstanbul Başakşehir vs Braga)
37 yaş 14 gün | Arouna Kone (Sivasspor vs Qarabağ)