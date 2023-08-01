UEFA Konferans Ligi devam ederken Zimbru - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2. ön elem turundaki maç saat 20.30'da başlayacak. İşte maça dair merak edilenler...

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Zimbru - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

AVRUPA'DA 256. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.