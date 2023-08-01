UEFA Konferans Ligi devam ederken Zimbru - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2. ön elem turundaki maç saat 20.30'da başlayacak. İşte maça dair merak edilenler...
UEFA Konferans Ligi devam ederken Zimbru - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2. ön elem turundaki maç saat 20.30'da başlayacak. İşte maça dair merak edilenler...
ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER
Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi
ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Zimbru - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;
AVRUPA'DA 256. MAÇ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.
İRLANDALI HAKEM ROB HARVEY DÜDÜK ÇALACAK
Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin olacak.
EMRE MOR DAHİL EDİLMEDİ
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçına UEFA listesinde yer alan Emre Mor dahil edilmedi. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Emre Mor, rövanş karşılaşmasında yer almayacak.