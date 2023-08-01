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Zimbru - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Zimbru - FB maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11'leri...

Zimbru - Fenerbahçe maçı hakkında araştırmalar hızlandı. 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oyananacak maç canlı olarak S Sport Plus'tan yayınlanacak. Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı. Zimbru Stadyumu'ndaki maçı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 19:55 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 19:57
Zimbru - Fenerbahçe CANLI MAÇ İZLE! Zimbru - FB maçı canlı izle, bedava kesintisiz şifresiz! Maçın 11’leri...

UEFA Konferans Ligi devam ederken Zimbru - Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2. ön elem turundaki maç saat 20.30'da başlayacak. İşte maça dair merak edilenler...

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can Kahveci, King, Batshuayi

ZIMBRU - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zimbru - Fenerbahçe maçı 1 Ağustos Salı günü saat 20:30'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Zimbru - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz;

AVRUPA'DA 256. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 255 kez boy gösterdi. 96 maçta galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 331 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

İRLANDALI HAKEM ROB HARVEY DÜDÜK ÇALACAK

Zimbru ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada İrlandalı hakem Rob Harvey düdük çalacak. Harvey'in yardımcılıklarını Robert Clarke ve Wayne McDonnell yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Paul Mclaughlin olacak.

EMRE MOR DAHİL EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynayacağı rövanş maçına UEFA listesinde yer alan Emre Mor dahil edilmedi. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Emre Mor, rövanş karşılaşmasında yer almayacak.


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