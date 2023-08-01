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İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Arel Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 12:02 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 12:02
İstanbul Arel Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Arel Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Arel Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Finans ve Bankacılık (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Gazetecilik (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Gazetecilik (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)EA

Grafik Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)EA

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Lojistik Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Lojistik Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Muhasebe ve Finans Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sinema ve Televizyon (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Sinema ve Televizyon (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Sosyoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Tıp (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar için aşağıdaki linke tıklanıyınız...

YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


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