Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? Kadir Yıldız nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte hayatı ve biyografisi

Yüksek Askeri Şura toplantısı ve toplantıdan çıkacak kararlar için gözler tarih açıklamasına çevrildi. Bu nedenle Kadir Yıldız hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız kimdir? İşte tüm detaylar...