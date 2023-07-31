Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bölümleri 2023! Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI



Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyoloji

(Fen Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

(Denizcilik Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İÖ)

(Denizcilik Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Eczacılık

(Eczacılık Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)

(Mühendislik Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

Finans ve Bankacılık

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Fizik

(Fen Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Geomatik Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Ereğli Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya

(Fen Fakültesi)

Maden Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)