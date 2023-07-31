Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bölümleri 2023! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 65/67 358,8 347.367
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 355,18 366.068
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 337,68 471.732
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 60/62 334,27 495.317
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 24/25 333 504.392
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 325,65 559.752
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 321,72 591.785
Eczane Hizmetleri TYT 50/52 317,36 629.413
Diyaliz TYT 60/62 316,5 637.235
Radyoterapi TYT 60/62 312,53 673.644
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 311,86 680.025
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 304,79 750.046
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 304,54 752.667
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 301,43 785.394
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 35/36 291,98 891.138
Optisyenlik TYT 30/31 287,03 951.029
Çocuk Gelişimi TYT 55/57 283,88 991.080
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 283,44 996.917
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 60/62 282,63 1.007.314
Laboratuvar Teknolojisi TYT 35/36 282,36 1.010.812
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 277,71 1.073.085
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 276,86 1.084.938
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 275,16 1.108.475
Elektrik TYT 50/52 273,72 1.128.997
Turist Rehberliği TYT 45/47 271,55 1.160.322
Mimari Restorasyon TYT 40/41 270,7 1.172.812
İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 266,63 1.234.208
Harita ve Kadastro TYT 30/31 262,36 1.300.978
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 262,04 1.306.191
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 261,13 1.320.963
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 35/36 259,32 1.350.707
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 257,98 1.373.067
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 256,63 1.395.849
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 256,19 1.403.469
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 255,92 1.407.990
Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 255,1 1.422.172
Makine TYT 50/52 252,63 1.465.444
İşletme Yönetimi TYT 50/52 252,1 1.474.922
Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 250,17 1.509.690
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 248,57 1.538.988
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 45/47 248,46 1.541.033
Elektrik TYT 40/41 247,49 1.559.212
Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 244,37 1.619.090
Mobilya ve Dekorasyon TYT 40/41 242,72 1.651.250
Kimya Teknolojisi TYT 25/26 242,56 1.654.400
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 60/62 240,45 1.696.477
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 20/21 237,31 1.761.244
Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 233,75 1.837.464
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 232,34 1.868.387
Dış Ticaret TYT 25/26 229,95 1.921.939
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 229,77 1.926.080
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 229,57 1.930.872
Organik Tarım TYT 35/36 229,54 1.931.463
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 228,75 1.949.613
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 227,95 1.968.434
İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 227,69 1.974.407
Bahçe Tarımı TYT 20/21 227,23 1.985.041
Organik Tarım TYT 20/21 226,76 1.996.396
Pazarlama TYT 30/31 225,1 2.035.802
EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,86 111.403
Psikoloji EA 80/82 352,92 167.430
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 349,8 176.972
Tarım Ekonomisi EA 20/21 282,18 543.514
Spor Yöneticiliği EA 40/41 266,05 695.407
Antropoloji EA 20/21 252,8 843.532
Sosyoloji EA 70/72 250,27 874.234
İşletme EA 40/41 249,88 879.152
Kamu Yönetimi EA 70/72 247,47 909.019
Uluslararası İlişkiler EA 50/52 242,56 972.173
Turizm İşletmeciliği EA 20/21 241,98 980.078
Arkeoloji EA 30/31 236,75 1.050.571
Felsefe EA 40/41 236,57 1.052.989
İktisat EA 40/41 235,84 1.063.050
İşletme EA 20/21 224,73 1.220.369
Ekonometri EA 25/26 223,01 1.245.283
SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 150/154 490,9 23.615
Diş Hekimliği SAY 90/93 471,59 38.374
Eczacılık SAY 90/93 449,86 56.709
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 417,79 86.958
Hemşirelik SAY 90/93 380,12 130.155
Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 377,44 133.711
Veterinerlik SAY 85/88 365,06 151.456
Bilgisayar Mühendisliği SAY 50/52 340,98 192.599
Ebelik SAY 80/82 328,15 219.484
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 15/16 325,06 226.428
Mimarlık SAY 70/12 316,16 248.169
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 314,5 252.250
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 50/52 303,73 282.278
Makine Mühendisliği SAY 20/9 302,25 286.628
Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/4 300,32 292.583
İnşaat Mühendisliği SAY 40/16 298,57 297.993
Kimya Öğretmenliği SAY 20/14 298,19 299.207
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/28 298,08 299.572
Matematik SAY 50/52 284,13 347.793
Kimya SAY 15/16 268,02 417.077
Bitki Koruma SAY 20/21 264,75 433.373
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 255,97 482.424
Biyoloji SAY 30/31 253,29 499.304
Tarla Bitkileri SAY 30/31 240,31 595.168
Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 239,68 600.545
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 236,95 624.539
Biyosistem Mühendisliği SAY 25/26 234,97 642.829
Zootekni SAY 20/21 229,53 696.748
Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 226,66 727.699
Şehir ve Bölge Planlama SAY 60/62 226,61 728.159
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,72 19.602
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 30/31 386,5 37.083
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 369,31 64.258
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 40/41 363,11 77.048
Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 356,94 91.755
Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 354,95 96.972
İlahiyat SÖZ 190/195 323,15 214.933
Coğrafya SÖZ 60/62 315,92 252.877
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 306,39 310.627
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 288,21 443.523
Tarih SÖZ 80/82 282,71 489.388
İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 252,23 793.818
Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 249,8 821.004
Sanat Tarihi SÖZ 80/82 236,1 977.711