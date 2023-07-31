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Piri Reis Üniversitesi bölümleri, 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması 2023! Piri Reis Üniversitesi taban puanları kontenjanları!

Piri Reis Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Piri Reis Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Piri Reis Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 10:02 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 10:02
Piri Reis Üniversitesi bölümleri, 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması 2023! Piri Reis Üniversitesi taban puanları kontenjanları!

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Piri Reis Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Denizcilik Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Denizcilik Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Denizcilik Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Denizcilik Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Denizcilik Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Denizcilik Fakültesi)


Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023!

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 47 Dolmadı Dolmadı

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (Burslu) TYT 8 294,95 389470

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 47 242,75 879709

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 10 308,01 316754

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 13 204,46 1384784

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 249,10 295435

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 343,71 99376

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) TYT 51 194,71 1529609

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Brokerliği (Burslu) TYT 9 297,49 374105

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 67 277,99 209838

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 352,18 89439

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 18 252,59 282987

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) TYT 56 275,17 534533

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) TYT 13 331,94 217631

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) TYT 16 249,54 799258

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 60 211,26 1282823

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) TYT 10 278,16 509542

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 57 210,95 581260

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 12 296,03 163526

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 27 211,34 580978

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 5 277,67 231061

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 248,06 299203

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 361,63 79195

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 41 255,46 273351

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7 356,37 84762

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı (%50 İndirimli) TYT 56 224,15 1107487

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı (Burslu) TYT 11 294,61 391560

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı (Ücretli) TYT 8 196,47 1505774

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 56 290,66 181709

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11 376,01 64732

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 8 258,26 264234

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 57 263,09 249321

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 13 349,36 92675

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 17 248,66 297053

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 47 253,85 748625

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) TYT 12 307,33 320129

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletmeciliği (Ücretli) TYT 21 213,87 1246020

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) EA 50 347,12 52084

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 12 366,38 29046

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 18 312,53 117841

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik (%50 İndirimli) TYT 34 194,72 1529471

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik (Burslu) TYT 6 272,23 560445

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 39 224,30 560399

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 7 281,10 216981

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 247,90 299781

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 350,97 90796

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Marina ve Yat İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 51 Dolmadı Dolmadı

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Marina ve Yat İşletmeciliği (Burslu) TYT 9 286,07 448981

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (%50 İndirimli) TYT 50 211,28 1282435

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (Burslu) TYT 10 282,23 477408

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (Ücretli) TYT 5 Dolmadı Dolmadı

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Su Altı Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Su Altı Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) TYT 4 273,07 553027

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Su Altı Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) TYT 4 Dolmadı Dolmadı

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 219,61 572735

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 9 287,68 191693

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 46 244,88 416723

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA 9 334,06 72747

Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) EA 5 233,68 504267


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