Koç Üniversitesi bölümleri 2023! Koç Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Koç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Koç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
KOÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI!
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Ekonomi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Felsefe (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Fizik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Hemşirelik Fakültesi)SAY
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi)EA
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
İşletme (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL
Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)DİL
Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Kimya (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Matematik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Fen Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)
(Fen Fakültesi)SAY
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli)
(Fen Fakültesi)SAY
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)EA
Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Tarih (İngilizce) (Burslu)
(İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi)SÖZ
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Tıp Fakültesi)SAY
Tıp (İngilizce) (Burslu)
(Tıp Fakültesi)SAY
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 552,2 75
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 550,07 156
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 546,2 383
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (İngilizce) (Burslu) SAY 4/4 545,64 430
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) SAY 5/5 543,87 571
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (İngilizce) (Burslu) SAY 4/4 542,92 660
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 542,61 693
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 14/14 536,48 1.658
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) DİL 3/3 536,38 215
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 534,3 2.098
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 20/20 530,68 132
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (İngilizce) (Burslu) SAY 6/6 528,91 3.406
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 42/42 528,76 3.455
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 19/19 526,16 200
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 24/24 522,05 286
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 516,73 436
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) EA 4/4 515,95 455
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 509,33 715
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (İngilizce) (Burslu) SÖZ 4/4 503,68 169
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) SÖZ 3/3 499,92 216
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (Burslu) EA 8/8 499,52 1.205
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) SÖZ 11/11 497,3 259
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 93/93 485,72 27.405
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 22/22 473,38 36.961
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 12/12 472,29 37.782
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 3/3 467,75 6.211
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 92/92 453,49 53.530
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 3/3 453,36 53.639
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hemşirelik (Burslu) SAY 45/45 440,78 64.889
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 11/11 429,12 75.693
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 14/14 427,76 19.664
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 2/2 417,85 30.134
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 93/93 415,14 89.629
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) SAY 16/16 411,62 93.495
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/8 408,05 97.259
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 23/23 407,91 97.422
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 12/12 406,68 17.421
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (%50 İndirimli) SÖZ 9/9 395,23 27.178
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 116/116 394,41 67.710
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 82/82 384,78 124.222
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) DİL 12/12 382,45 30.123
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Ücretli) EA 134/134 351,73 170.963
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) EA 109/109 342,51 201.163
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) SÖZ 62/62 336,09 157.974
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 85/85 323,74 277.492
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) EA 85/85 317,88 306.008