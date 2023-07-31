Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 (ESKİ ADIYLA: AYVANSARAY ÜNİV)
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 25 262,88 249938
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) SAY 5 366,58 74109
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) SAY 51 221,24 383613
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) SAY 9 284,09 195810
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (%50 İndirimli) EA 51 209,68 582147
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (Burslu) EA 9 228,57 540009
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 34 — —
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi (İngilizce) (Burslu) EA 6 246,01 408510
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) SÖZ 50 234,93 461926
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) SÖZ 9 335,76 40761
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) SÖZ 33 217,47 552031
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) SÖZ 6 310,31 86646
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) SÖZ 30 226,19 522009
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) SÖZ 5 301,70 108948
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) EA 51 217,61 575659
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Havacılık Yönetimi (Burslu) EA 9 259,98 318947
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) EA 43 234,25 499631
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) EA 7 297,39 159300
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 51 245,15 62600
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) DİL 9 368,44 21592
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (%50 İndirimli) EA 51 226,24 552247
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (Burslu) EA 9 232,06 516424
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 214,17 578961
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 9 248,34 392327
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mimarlık (Burslu) SAY 20 267,21 237430
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (%50 İndirimli) EA 34 256,93 336922
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (Burslu) EA 6 313,98 114376
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 46 238,97 461774
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 8 311,32 120858
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) SÖZ 35 217,49 552003
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) SÖZ 6 312,99 80437
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 24 229,18 536301
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 4 268,61 272896
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (%50 İndirimli) SÖZ 25 223,13 536573
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Tarih (Burslu) SÖZ 5 304,95 99997
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli) EA 51 206,64 584325
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu) EA 9 239,44 457995
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 220,88 570316
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 9 255,63 344872
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) SAY 51 255,23 274117
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yazılım Mühendisliği (Burslu) SAY 9 364,67 76047
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) SÖZ 38 227,02 517431
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yeni Medya ve İletişim (Burslu) SÖZ 7 304,34 101621
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) EA 60 205,16 585278
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) EA 10 286,42 196330
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 219,91 572201
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA 9 290,20 182711