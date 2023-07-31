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Fenerbahçe Üniversitesi bölümleri 2023! Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları kontenjanları! FBÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 12:51 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 12:51
Fenerbahçe Üniversitesi bölümleri 2023! Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları kontenjanları! FBÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ebelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ebelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Eczacılık (%25 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (Burslu)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Ergoterapi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ergoterapi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Psikoloji (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (FBÜ) TABAN PUANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY47210,77387606

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY8309,64146752

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY34261,76253349

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY6379,0961840

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY34217,18385495

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY6326,24121607

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY42219,59384508

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY8277,26211695

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Egzersiz ve Spor Bilimleri (%50 İndirimli)EA34204,19585844

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Egzersiz ve Spor Bilimleri (Burslu)EA6274,32245551

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34230,81525623

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA6279,89221784

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY34249,36294483

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (Burslu)SAY6331,84114019

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY34228,36374096

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY6262,99249616

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY42235,14351060

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY8273,64220703

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY34219,83384396

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY6270,83227801

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ21222,80537909

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ4310,9485134

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY59234,75352649

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY11307,43150459

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY34226,94377125

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY6288,74185647

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA59211,55580819

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA11299,57152703

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA51207,97583347

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA9295,41165496

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)DİL34243,0963352

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)DİL6379,6918212

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA34258,64326716

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA6321,3597670

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ25220,11546565

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ5324,0358382

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34232,36514176

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA6280,26220269

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34242,01438157

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Burslu)EA6267,27279681

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ25220,60545255

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ5332,5545099

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)EA51215,61577727

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)EA9305,71135365


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