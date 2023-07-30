Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.



(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fotoğraf ve Video

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

Fransızca Mütercim ve Tercümanlık

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

(Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

(Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Kimya-Metalurji Fakültesi)

Harita Mühendisliği

(İnşaat Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat (İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İletişim ve Tasarımı

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(İnşaat Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

(İnşaat Fakültesi)

İstatistik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kimya