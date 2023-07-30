SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 521,35 6.131
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 511,6 10.677
Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 506,57 13.437
Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 499,61 17.798
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 498,44 18.566
Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 491,96 22.882
Endüstri Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 464,24 44.448
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 463,73 44.877
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 60/62 461,55 46.659
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 453,28 53.716
Makine Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 448,45 57.956
İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 50/52 446,62 59.639
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 40/41 440,62 65.043
Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) SAY 5/5 438,43 67.007
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 35/36 437,7 67.662
İnşaat Mühendisliği (Almanca) SAY 10/10 357,25 163.574
Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 5/5 317,55 244.597
Mekatronik Mühendisliği (Almanca) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 311,08 261.425
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) SAY 10/10 299,89 293.848
SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 37/38 438,37 4.369
Kültür ve İletişim Bilimleri SÖZ 5/5 372,66 58.178