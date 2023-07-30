Piri Reis Üniversitesi bölümleri 2023! Piri Reis Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023!
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 47 Dolmadı Dolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Aşçılık (İngilizce) (Burslu) TYT 8 294,95 389470
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) TYT 47 242,75 879709
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 10 308,01 316754
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) TYT 13 204,46 1384784
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 249,10 295435
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 343,71 99376
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Brokerliği (%50 İndirimli) TYT 51 194,71 1529609
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Brokerliği (Burslu) TYT 9 297,49 374105
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 67 277,99 209838
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 15 352,18 89439
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 18 252,59 282987
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma ve İşletme (%50 İndirimli) TYT 56 275,17 534533
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma ve İşletme (Burslu) TYT 13 331,94 217631
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz Ulaştırma ve İşletme (Ücretli) TYT 16 249,54 799258
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz ve Liman İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 60 211,26 1282823
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Deniz ve Liman İşletmeciliği (Burslu) TYT 10 278,16 509542
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 57 210,95 581260
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 12 296,03 163526
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 27 211,34 580978
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) EA 5 277,67 231061
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 248,06 299203
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6 361,63 79195
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 41 255,46 273351
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7 356,37 84762
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı (%50 İndirimli) TYT 56 224,15 1107487
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı (Burslu) TYT 11 294,61 391560
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı (Ücretli) TYT 8 196,47 1505774
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 56 290,66 181709
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 11 376,01 64732
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 8 258,26 264234
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 57 263,09 249321
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 13 349,36 92675
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 17 248,66 297053
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 47 253,85 748625
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletmeciliği (Burslu) TYT 12 307,33 320129
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Gemi Makineleri İşletmeciliği (Ücretli) TYT 21 213,87 1246020
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (%50 İndirimli) EA 50 347,12 52084
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Burslu) EA 12 366,38 29046
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Hukuk (Ücretli) EA 18 312,53 117841
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik (%50 İndirimli) TYT 34 194,72 1529471
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik (Burslu) TYT 6 272,23 560445
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 39 224,30 560399
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) EA 7 281,10 216981
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33 247,90 299781
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5 350,97 90796
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Marina ve Yat İşletmeciliği (%50 İndirimli) TYT 51 Dolmadı Dolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Marina ve Yat İşletmeciliği (Burslu) TYT 9 286,07 448981
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (%50 İndirimli) TYT 50 211,28 1282435
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (Burslu) TYT 10 282,23 477408
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Mekatronik (Ücretli) TYT 5 Dolmadı Dolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Su Altı Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) TYT 17 Dolmadı Dolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Su Altı Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) TYT 4 273,07 553027
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Su Altı Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) TYT 4 Dolmadı Dolmadı
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 51 219,61 572735
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) EA 9 287,68 191693
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 46 244,88 416723
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) EA 9 334,06 72747
Piri Reis Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) EA 5 233,68 504267