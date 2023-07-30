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Maltepe Üniversite bölümleri 2023! Maltepe Üniversite taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Maltepe Üniversite'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 14:02 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 14:02
Maltepe Üniversite bölümleri 2023! Maltepe Üniversite taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Maltepe Üniversite'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Yüksekokulu)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Felsefe (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Gazetecilik (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Gazetecilik (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Gazetecilik (Ücretli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%25 İndirimli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Hemşirelik Yüksekokulu)SAY

Hemşirelik (Ücretli)

(Hemşirelik Yüksekokulu)SAY

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Ücretli)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık (%25 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Ücretli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SAY

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)SAY

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)DİL

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)DİL

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

İşletme (%25 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

İşletme (Ücretli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Mimarlık (%25 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Ücretli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (Ücretli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Psikoloji (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Tıp (%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 İndirimli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)

(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İng) (Burslu)SAY511,99010.462

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY507,84012.730

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY491,57023.186

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY479,81031.902

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY471,36038.566

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İng) (Ücretli)SAY459,82048.149

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%25 İnd)SAY459,52048.398

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İng) (%25 İnd)SAY459,03048.825

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY457,88049.781

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY452,60054.344

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İng) (Burslu)DİL434,49013.134

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA428,16019.321

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ422,9208.669

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ416,51011.498

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İng) (Burslu)EA415,16033.670

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İng) (Burslu)SAY413,32091.680

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ408,36016.267

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY407,50097.852

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu)SAY407,13098.267

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA406,07047.330

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ399,59023.023

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng) (Burslu)SÖZ396,16026.210

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY382,800126.667

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ381,97043.141

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY372,600140.464

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İnd)EA372,080115.618

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ372,06059.284

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Ücretli)EA369,850121.045

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng) (Burslu)EA368,910123.370

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY368,320146.618

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ366,51069.811

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA364,860133.835

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY361,100157.412

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY355,640166.272

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY351,060174.131

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İnd)SÖZ350,120110.536

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY346,360182.474

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)EA345,700190.355

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA345,600190.643

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu)SAY343,350188.135

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Burslu)EA342,140202.417

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY333,450207.974

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Burslu)EA333,310235.809

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ332,700171.606

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İnd)SAY327,380221.257

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA327,360260.950

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY325,730224.906

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İng) (%25 İnd)SAY323,880229.261

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (%25 İnd)SAY320,270237.920

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli)SAY314,940251.146

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY310,810262.158

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli)SÖZ309,160293.209

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İnd)SÖZ308,430297.759

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY308,420268.833

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İng) (%25 İnd)EA304,140383.271

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY300,820291.032

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY299,620294.709

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (%25 İnd)SAY297,970299.876

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA293,070457.669

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İnd)EA279,470566.845

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İng) (%25 İnd)DİL277,54072.330

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İnd)SAY265,850427.821

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA264,550711.107

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İşletme (%25 İnd)EA261,400744.771

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İng) (Ücretli)EA256,430800.686

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng) (%25 İnd)EA255,660809.620

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (%25 İnd)SAY252,470504.606

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%25 İnd)SAY251,460511.263

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İnd)EA238,6201.024.723

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Ücretli)EA238,5401.025.917

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (İng) (Ücretli)DİL237,26091.828

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY236,940624.648

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İnd)SÖZ236,160977.049

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İnd)EA234,1901.085.881

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Ücretli)SAY228,310709.616

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)SÖZ225,8301.093.819

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İng) (Ücretli)EA225,4601.209.759

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (%25 İnd)EA223,3001.241.057

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)EA222,8701.247.438

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İnd)SÖZ213,7901.221.667

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli)EA213,7201.377.628

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli)SAY206,990971.566

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (%25 İnd)SÖZ200,5201.341.622

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli)SÖZ198,8601.354.471

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İnd)SÖZ195,2701.380.653

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng) (%25 İnd)SÖZ194,7601.384.135

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İng) (Ücretli)SÖZ194,3701.386.697

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%25 İnd)SÖZ193,7401.390.917

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Ücretli)EA190,4501.656.376

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Ücretli)SÖZ183,6301.446.175

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Ücretli)EA179,7001.733.679

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (%25 İnd)EA179,2901.735.691

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)SÖZ165,3301.489.655

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli)SÖZ164,7201.490.143

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (Ücretli)SAY–—

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Ücretli)SAY–—

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (%25 İnd)SAY–—

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İng) (Ücretli)SAY–—

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Ücretli)SAY–—

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İnd)EA–—

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli)EA–—

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uçak Teknolojisi (Burslu)TYT396,570198.080

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT391,690213.307

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)TYT339,670458.223

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT337,160475.256

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT333,160503.244

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT331,260517.036

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Moda Tasarımı (Burslu)TYT327,440545.794

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (Burslu)TYT326,470553.279

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT323,990573.156

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu)TYT322,750583.239

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu)TYT313,620663.651

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)TYT312,230676.502

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT309,930698.302

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu)TYT308,150715.747

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu)TYT303,940758.800

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)TYT298,700814.762

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uçak Teknolojisi (%25 İnd)TYT295,420851.156

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%25 İnd)TYT282,1001.014.191

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İnd)TYT244,3401.619.659

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Uçak Teknolojisi (Ücretli)TYT243,4001.637.950

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Ücretli)TYT241,0301.684.674

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İnd)TYT238,4701.737.048

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT232,5401.863.792

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Moda Tasarımı (%25 İnd)TYT229,8401.924.481

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT222,8802.089.031

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İnd)TYT221,8902.112.961

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Adalet (%25 İnd)TYT221,3602.125.885

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İnd)TYT220,8202.139.060

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (%25 İnd)TYT216,6102.243.683

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Moda Tasarımı (Ücretli)TYT208,4302.447.217

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Turizm ve Otel İşletmeciliği (%25 İnd)TYT206,1802.501.527

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Radyo ve Televizyon Programcılığı (%25 İnd)TYT205,8402.509.485

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Bankacılık ve Sigortacılık (%25 İnd)TYT203,8502.555.765

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%25 İnd)TYT202,9502.575.739

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İnd)TYT201,1002.616.045

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)TYT198,0402.677.949

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Adalet (Ücretli)TYT197,1502.695.143

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İnd)TYT195,2202.729.310

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (Ücretli)TYT193,4102.757.967

Maltepe Üni. (İstanbul) (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İnd)TYT178,9202.887.616


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