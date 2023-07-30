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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 14:01 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 14:01
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Eczacılık (%25 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (Burslu)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hukuk (%25 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)EA

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Psikoloji (%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Tıp (%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI KONTENJANLARI 2023!

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


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