İstanbul Okan Üniversitesi taban puanları 2023!
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Pilotaj (İng) (Burslu)SAY519,0007.153
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Tıp (Burslu)SAY499,99017.537
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Tıp (İng) (Burslu)SAY498,70018.412
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (Burslu)SAY479,46032.178
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY478,73032.731
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY478,38033.002
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (İng) (%50 İnd)SAY476,78034.260
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY470,36039.365
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (İng) (Ücretli)SAY459,60048.337
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY457,92049.746
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İnd)SAY456,75050.724
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY454,69052.476
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çince Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL454,2608.657
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (%50 İnd)SAY453,43053.576
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY451,97054.886
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL442,68011.052
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Genetik ve Biyomühendislik (İng) (Burslu)SAY438,21067.202
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL435,89012.769
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY430,34074.536
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (Burslu)DİL429,73014.434
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (İng) (Ücretli)SAY424,96079.793
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY424,87079.895
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY423,00081.825
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA420,49026.950
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ417,99010.792
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng) (Burslu)SÖZ417,82010.855
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ412,60013.588
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Otomotiv Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY407,54097.802
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ400,11022.577
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (Burslu)EA399,45058.568
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (İng) (Burslu)SAY398,020108.338
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ397,89024.557
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY393,210113.948
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA381,15094.844
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng) (Burslu)SAY378,390132.443
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İng) (Burslu)SAY376,880134.500
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sinema ve Televizyon (Burslu)SÖZ376,30051.885
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu)SAY369,310145.140
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA369,100122.888
İstanbul Okan Üni. (Vakıf) Hukuk (%50 İnd)EA368,630124.044
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ366,99068.808
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY366,700148.992
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA365,830131.282
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (İng) (Burslu)EA364,380135.070
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng) (Burslu)EA364,070135.886
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY361,000157.554
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (İng) (Burslu)EA356,160157.798
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İnd)SÖZ354,16099.139
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (İng) (Burslu)SAY354,100168.899
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İng) (Burslu)EA353,630165.249
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY351,060174.124
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (Burslu)EA344,660193.765
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY343,710187.488
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Havacılık Yönetimi (Burslu)EA342,970199.603
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY341,200192.195
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ekonomi ve Finans (İng) (Burslu)EA341,160205.928
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İng) (Burslu)EA340,940206.729
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY340,650193.267
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (Burslu)EA337,370219.950
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA336,510223.197
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng) (Burslu)SAY336,340201.998
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (%50 İnd)SAY336,320202.043
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (Burslu)SAY336,220202.232
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İnd)EA332,200240.571
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA330,030249.539
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İnd)SÖZ328,130191.366
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (%50 İnd)SAY326,860222.393
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimarlık (İng) (%50 İnd)SAY317,640244.358
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY314,520252.216
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Öğretmenliği (%50 İnd)DİL309,31058.693
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY305,920275.887
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Genetik ve Biyomühendislik (İng) (%50 İnd)SAY305,190278.082
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY303,970281.639
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (%50 İnd)EA300,720405.225
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY300,380292.376
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Otomotiv Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY298,580297.950
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik Mühendisliği (İng) (%50 İnd)SAY298,520298.147
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (%50 İnd)EA293,970451.258
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İng) (%50 İnd)SAY277,870372.666
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL274,66073.587
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 İnd)SAY272,630395.351
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İng) (%50 İnd)EA272,590629.935
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (İng) (Ücretli)EA272,590629.983
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İnd)EA269,760657.355
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA269,090664.164
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (%50 İnd)SAY268,010417.134
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (İng) (%50 İnd)EA265,350702.700
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İnd)SÖZ264,830658.550
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (İng) (%50 İnd)EA261,530743.385
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Pilotaj (İng) (Ücretli)SAY258,330468.465
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İnd)SAY256,480479.237
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İng) (%50 İnd)SÖZ255,950752.468
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme (%50 İnd)EA255,530811.018
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İng) (%50 İnd)SAY252,230506.194
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çince Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL251,89084.482
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası Ticaret (%50 İnd)EA247,730905.751
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd)SAY246,530546.108
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Hemşirelik (İng) (%50 İnd)SAY246,530546.122
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İnd)EA243,440960.693
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İng) (%50 İnd)SAY243,050572.741
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ekonomi ve Finans (İng) (%50 İnd)EA242,550972.328
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İng) (%50 İnd)EA241,490986.517
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Havacılık Yönetimi (%50 İnd)EA240,960993.525
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İnd)SÖZ235,920979.739
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İng) (%50 İnd)EA232,8801.104.048
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (%50 İnd)EA225,3101.211.913
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İnd)SÖZ212,5701.233.693
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sinema ve Televizyon (%50 İnd)SÖZ210,3401.255.379
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 İnd)DİL159,100122.626
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (Burslu)TYT378,270260.870
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçak Teknolojisi (Burslu)TYT362,900327.522
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik (Burslu)TYT346,620414.661
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu)TYT344,310428.751
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mobil Teknolojileri (Burslu)TYT343,910431.253
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (Burslu)TYT343,490433.877
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (İng) (Burslu)TYT342,160442.114
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT341,280447.737
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng) (Burslu)TYT340,140455.165
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT338,970462.946
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT335,460486.949
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Burslu)TYT334,720492.091
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (Burslu)TYT334,080496.653
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine (Burslu)TYT333,510500.795
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Aşçılık (Burslu)TYT329,350531.160
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng) (Burslu)TYT328,010541.339
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçuş Harekat Yöneticiliği (Burslu)TYT327,060548.698
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (Burslu)TYT323,330578.423
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)TYT323,130580.071
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT322,680583.879
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)TYT322,470585.635
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik (Burslu)TYT320,380603.082
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT320,040605.973
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (Burslu)TYT319,310612.301
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimari Restorasyon (Burslu)TYT318,380620.389
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT318,200622.012
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (Burslu)TYT316,700635.402
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT316,580636.435
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Harita ve Kadastro (Burslu)TYT315,250648.504
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mekan Tasarımı (Burslu)TYT315,010650.802
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu)TYT310,830689.691
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT309,680700.725
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (İÖ) (Burslu)TYT309,230705.151
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Spor Yönetimi (Burslu)TYT308,670710.622
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu)TYT308,190715.368
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT307,260724.636
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT306,800729.264
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT306,470732.505
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu)TYT306,310734.186
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diyaliz (Burslu)TYT304,120756.872
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme Yönetimi (Burslu)TYT300,680793.415
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)TYT300,130799.235
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu)TYT299,640804.585
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd)TYT296,750836.052
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (%50 İnd)TYT275,8501.098.987
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İnd)TYT273,5501.131.408
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçak Teknolojisi (%50 İnd)TYT263,8701.276.904
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İnd)TYT262,9401.291.512
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (%50 İnd)TYT257,4201.382.439
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İnd)TYT254,8501.426.558
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT242,7201.651.292
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mekatronik (%50 İnd)TYT239,8201.709.239
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT239,3501.718.937
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd)TYT239,3401.719.199
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (%50 İnd)TYT236,8501.770.782
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Adalet (%50 İnd)TYT236,0101.788.825
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Spor Yönetimi (%50 İnd)TYT234,9701.810.923
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli)TYT234,9601.811.224
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Aşçılık (%50 İnd)TYT234,8401.813.955
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Anestezi (İÖ) (Ücretli)TYT233,1701.850.013
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Makine (%50 İnd)TYT231,5401.886.226
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (%50 İnd)TYT230,5401.908.618
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd)TYT229,7701.926.077
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)TYT228,7701.949.177
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İç Mekan Tasarımı (%50 İnd)TYT226,0502.013.032
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektrik (%50 İnd)TYT225,7102.021.269
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Radyoterapi (%50 İnd)TYT223,6702.069.842
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd)TYT222,7702.091.593
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (%50 İnd)TYT222,5002.098.105
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İnd)TYT222,4102.100.508
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İnd)TYT222,3002.103.009
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İnd)TYT222,2402.104.677
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Optisyenlik (İÖ) (%50 İnd)TYT221,3502.125.982
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İşletme Yönetimi (%50 İnd)TYT221,1002.132.185
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Dış Ticaret (İng) (%50 İnd)TYT220,9002.137.146
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd)TYT219,6302.168.839
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Harita ve Kadastro (%50 İnd)TYT219,6302.169.035
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (%50 İnd)TYT216,8302.238.225
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mobil Teknolojileri (%50 İnd)TYT216,1802.254.397
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Diyaliz (%50 İnd)TYT215,4102.273.396
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İnd)TYT214,3202.300.620
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Odyometri (İÖ) (%50 İnd)TYT214,1202.305.783
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (%50 İnd)TYT212,6902.341.592
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Uçuş Harekat Yöneticiliği (%50 İnd)TYT212,4602.347.659
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İnd)TYT211,9302.360.932
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İnd)TYT211,6402.368.350
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)İnşaat Teknolojisi (İÖ) (%50 İnd)TYT207,1302.478.934
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İng) (%50 İnd)TYT206,1002.503.388
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Mimari Restorasyon (%50 İnd)TYT202,2902.590.360
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İnd)TYT198,0402.677.901
İstanbul Okan Üni. (Vakıf)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İng) (%50 İnd)TYTDolmadı