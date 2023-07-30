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İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Galata Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, İstanbul Galata Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, İstanbul Galata Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve İstanbul Galata Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 10:02 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 10:02
İstanbul Galata Üniversitesi bölümleri 2023! İstanbul Galata Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. İstanbul Galata Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ 2023!

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli)

Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu)

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli)

Lisans SAY Dolmadı Dolmadı 34 Aday

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)

Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu)

Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)

Hemşirelik (Ücretli)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu)

Hemşirelik (Tam Burslu)

Hemşirelik (%50 Burslu)

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)

Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu)

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu)

Psikoloji (Ücretli)

Psikoloji (Tam Burslu)

Psikoloji (%50 Burslu)

İletişim ve Tasarımı (Tam Burslu)

İletişim ve Tasarımı (%50 Burslu)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)

Lisans SÖZ 253,299 781.772 6 Aday

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu)

Lisans SÖZ 389,183 33.783 6 Aday

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu)

Lisans SÖZ 276,154 548.209 28 Aday

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)

Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)

Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)

Anestezi (Ücretli)

Anestezi (Tam Burslu)

Anestezi (%50 Burslu)

Fizyoterapi (Ücretli)

Fizyoterapi (Tam Burslu)

Fizyoterapi (%50 Burslu)

İlk ve Acil Yardım (Ücretli)

İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)

İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)

Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)

Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)

Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)

Aşçılık (Tam Burslu)

Aşçılık (%50 Burslu)

Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)

Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)

Aşçılık (Ücretli)

Eczane Hizmetleri (Ücretli)

İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY6/6471,3738.560

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12471,2738.645

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)SAY34/6424,9779.785

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY68/56424,7879.958

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ6/6389,1833.783

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA8/8366,12130.536

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA11/11365,39132.429

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Burslu)SÖZ5/5357,7689.684

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA5/5357,57153.730

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5/5354,3598.658

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY6/6353,7169.630

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA5/5345,44191.175

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA11/11341,45204.882

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY3/3339,13196.301

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY3/3320,81236.590

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA49/49301,57399.602

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA35/35292,81459.612

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA21/21284,95520.547

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY27/27281,87356.444

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ28/28276,15548.209

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA48/48270,34651.683

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA10/10265,41702.047

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21/21263,21725.292

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA7/7257,07793.370

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY14/14254,94488.758

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)SÖZ6/6253,3781.772

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)EA10/10252,47847.469

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)EA4/4252,15851.357

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)EA4/4250,29874.035

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY3/3246,07549.519

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY7/7239,57601.503

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ25/25238,05955.349

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY14/14236,35630.018

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY3/3224,09756.596

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ25/25211,431.244.752

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT8/8333,51500.759

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (Burslu)TYT7/7328,62536.628

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT8/8327,1548.455

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT8/8325,96557.280

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT7/7313,02669.162

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT6/6311,36684.630

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT8/8310,64691.568

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (%50 İndirimli)TYT33/33269,441.191.631

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)TYT33/33267,681.218.201

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT9/9237,591.755.556

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (%50 İndirimli)TYT33/33236,691.774.312

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT9/9234,181.828.137

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT33/33232,711.860.219

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT30/30230,91.900.504

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli)TYT31/31228,881.946.694

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT27/27213,732.315.557

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Ücretli)TYT7/7212,652.342.744

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)TYT8/8207,922.459.619

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)TYT9/9198,772.663.845

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Ücretli)TYT9/9197,872.681.272

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (Ücretli)TYT8/8196,492.707.048


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