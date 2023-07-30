ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları 2023 henüz belli olmadı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor. Yükseköğretim Kurulu'nun 'yokatlas.yok.gov.tr' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.