Muharrem ayının ilk günü, Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir yanında hicri yılbaşı kutlanıyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman, ayın kaçında? Hicri Takvim başlangıcı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayı başladı mı? İşte haberin detayı!
Muharrem ayının ilk günü, Müslümanlar tarafından dünyanın dört bir yanında hicri yılbaşı kutlanıyor. Peki, Hicri yılbaşı ne zaman, ayın kaçında? Hicri Takvim başlangıcı ne zaman, hangi gün? Muharrem ayı başladı mı? İşte haberin detayı!
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla Hicri yılbaşı olacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek.
Hicri takvimin ilk ayı kabul edilen bu ay, Recep, Şaban, Ramazan aylarından sonraki en kıymetli aydır. Bu ayda yapılan ibadetler her zamankinden kıymetlidir. Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılının 1 Muharrem Hicri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilir. Ayın, Güneş ve dünya etrafındaki dönme süresini esas alır.
HİCRÎ TAKVİM KAÇ AYDAN İBARETTİR?
Arapçada ay kelimesinin karşılığı "kamer" olduğu ve hicrî takvim de ayın hareketleri esas alınarak düzenlendiği için diğer adı da kamerî takvimdir.
Bir sene miladî takvimdeki gibi 12 aydan ibarettir. Ancak bir hicrî yıl, 354-355 günden ibaret olduğu için güneş hareketlerine bağlı olan miladî seneye göre daha kısadır.