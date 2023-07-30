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Haliç Üniversitesi bölümleri 2023! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması! Haliç Üniversitesi taban puanları kontenjanları

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Haliç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 23:01 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 23:01
Haliç Üniversitesi bölümleri 2023! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması! Haliç Üniversitesi taban puanları kontenjanları

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Haliç Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Ebelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ebelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (Burslu)

(Mimarlık Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)

(İşletme Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Mimarlık Fakültesi)SAY

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL

İşletme (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Matematik (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Matematik (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mimarlık Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY

Psikoloji (%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Tıp (%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli)DİL51221,6970000

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu)DİL9371,6320630

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY68230,33368844

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12323,48125527

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51200,00390096

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu)SAY9323,27125828

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51305,66153484

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9387,9253689

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ33228,04511380

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ5347,3827700

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY46227,97374999

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY9279,71205772

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY44248,86296315

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY7354,9286360

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42274,49218581

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY8365,0475666

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)SAY42222,45382789

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstriyel Tasarım (Burslu)SAY8296,36170361

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY51225,43379601

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY9281,86200835

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)SAY10280,00205043

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ51245,10383733

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ9345,6729404

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ34225,86523676

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ6329,7449191

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ57220,00546869

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ10322,7460722

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY68242,41320627

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY12315,05138032

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51224,11381227

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)SAY9304,93154762

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY68208,72388320

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY12296,57169972

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL51315,3438566

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL9413,579464

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (%50 İndirimli)EA43206,36584516

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (Burslu)EA7278,16228986

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA43223,41563442

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA7304,83137717

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY26249,64293497

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY4339,36104588

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (%50 İndirimli)SAY42223,34382053

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Matematik (Burslu)SAY8285,96191580

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (%50 İndirimli)SAY38262,95249749

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY7334,46110685

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY42229,94369946

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY8355,5885632

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İndirimli)EA62256,13341835

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA14330,3879463

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)EA39246,60404399

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA9346,1053542

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA12221,40569165

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA14236,01485510

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA51207,84583463

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA9276,44236214

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%25 İndirimli)SAY85392,3549878

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY15441,1016011

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY34393,7148810

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY6438,7017189

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ51211,01557978

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ9304,28101769

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)EA42231,46520811

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)EA8291,66177651

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51292,73177505

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9385,4855899

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34256,37340377

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)EA6343,9056692


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