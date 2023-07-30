Fenerbahçe Üniversitesi bölümleri 2023! Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları kontenjanları! FBÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...