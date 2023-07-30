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Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bölümleri 2023! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 10:02 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 10:02
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi bölümleri 2023! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Sıralamalardaki Yeri

Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)DİL

Arapça Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)DİL

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Bilim Tarihi (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)EA

Grafik Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)EA

Hukuk (%25 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli)

(İslami İlimler Fakültesi )SÖZ

İslami İlimler (Arapça) (Burslu)

(İslami İlimler Fakültesi )SÖZ

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)EA

Mimarlık (%50 İndirimli)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)SAY

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Psikoloji (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)EA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA

Tarih (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

Tarih (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Türkçe Öğretmenliği (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)SÖZ

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Üniversite Adı-Bölüm- Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY14/14458,8948.937

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY10/10457,450.172

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL10/10424,9915.782

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA27/27421,8625.407

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY15/15415,8388.911

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6/6412,7413.522

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Burslu)DİL5/5412,2919.658

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ9/9402,0720.911

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ9/9397,2325.158

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY46/46389,79117.986

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12/12388,9878.385

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İslami İlimler (Arapça) (Burslu)SÖZ16/16387,4435.884

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY40/40380,11130.158

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ34/34379,6546.567

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY15/15377,47133.688

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ12/12373,3756.837

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%25 İndirimli)EA148/69368,44124.541

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA9/9368,41124.607

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ10/10363,3776.462

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ51/51356,1393.857

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu)EA10/10349,81176.936

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)SAY10/10345,8183.525

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY11/11341,72191.205

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA15/15332,63238.741

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL30/30332,2649.289

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA10/10329,56251.459

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY20/20320,65236.967

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)EA51/18319,2299.433

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA58/58319,15299.675

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (%50 İndirimli)SAY15/8318,32242.679

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ46/46316,72248.463

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY15/15311,98258.960

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY10/7305,4277.439

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli)SÖZ90/90304,56322.753

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA10/10287,79497.815

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ30/30282,65489.950

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ23/23282,23493.574

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu)EA15/15282,18543.542

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilim Tarihi (Burslu)EA20/20279,12569.976

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)EA30/30274,86608.696

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY39/39268,29415.738

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA20/20261,85739.853

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (%50 İndirimli)EA5/5251,05864.730

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL20/20247,8386.471

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY5/—–—

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu)TYT6/6349,39398.321

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)TYT12/12345,45421.709

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)TYT7/7331,25517.162

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (Burslu)TYT10/10330,25524.351

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT12/12324,45569.450

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT11/11313,24667.234

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (İÖ) (Burslu)TYT13/13313,12668.270

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu)TYT5/5301,76781.706

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu)TYT10/10295,22853.505

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ambalaj Tasarımı (Burslu)TYT10/10293,62872.019

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli)TYT52/52279,961.042.579

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli)TYT34/34279,651.046.719

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (%50 İndirimli)TYT67/67246,161.584.659

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli)TYT40/40238,191.742.920

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)TYT59/59235,141.807.317

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)TYT16/16226,052.013.080

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (İÖ) (%50 İndirimli)TYT47/47224,412.052.208

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli)TYT20/20223,222.080.924

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (%50 İndirimli)TYT50/50217,382.224.575

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ambalaj Tasarımı (%50 İndirimli)TYT10/10195,72.721.175

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (%50 İndirimli)TYT10/8#DEĞER!Dolmadı


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