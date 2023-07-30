Dolunay ne zaman, saat kaçta 2023? Dolunay burçlara etkisi! 1 Ağustos kova burcu dolunayı burçlara etkileri neler?

BOĞA Boğa burçları Kova dolunayında kariyerleriyle ilgili kararlar verebilir, sonuçlar alabilirler. Jüpiter karesinden dolayı fazla abartmamaya dikkat etsinler. Gökyüzündeki Mars ve Jüpiter üçgen açısı, Boğa burçlarına aşk ve eğlence konusunda fırsatlar verecek. Merkür ve Satürn karşıtlığı umutsuzluk yaratsa da tuzağa düşmesinler. Aşk arayan Boğa burçları, adım atmaktan çekinmesin. İKİZLER İkizler burçları Kova dolunayında yurt dışı ve eğitim temalarını gündemlerine alabilir; vizyonlarını geliştirecek farklı insanlarla bir araya gelebilirler. Her şeye yetişmeye çalışırken yorgun düşebilirler, bu süreçte önceliklerini belirlemelerinde fayda var. Mars ve Jüpiter üçgeni İkizler burçlarını, kendilerine iyi gelecek eylemlerde bulunmaları konusunda destekleyecek. İş ve aile konularında umutsuzluğa düşebilirler ancak bu geçici bir durum. Pozitif düşüncelerde kalmaya özen göstersinler.

YENGEÇ Yengeç burçları, Kova dolunayında mevcut yatırımlarının sonucunu alabilir ya da yeni yatırım fırsatlarıyla karşılaşabilirler. Gündemlerinde dava, kredi ve sigorta temaları olacak. Yengeç burçları bu dönemde oldukça sosyal olup, çok farklı ortamlara girecek. İletişim ve seyahat konularında beklenmeyen bir engelle karşılaşabilirler, morallerini bozmamaya özen göstersinler. ASLAN Aslan burçları, Kova dolunayında ilişkiler ve ortaklıklar konusunda karar verecek. İlişkisi olan Aslan burçları dolunayla birlikte 'tamam ya da devam' kararı verirken, yalnız olanlar ise yalnızlıklarını sonlandıracak. Bu dönemde yurt dışı ve eğitim konularına yoğunlaşabilirler. Para ve kariyer konularında karşılarına güzel fırsatlar çıkacak. Bu dönemde Aslan burçları enerjik anlamda yüksek olacak ancak bekledikleri ödemeler konusunda tahmin ettiklerinden daha fazla bekleyebilirler, morallerini bozmasınlar.

BAŞAK Başak burçları Kova dolunayında işle ilgili sonuçlar alabilir ya da mevcut işlerinden ayrılma kararı alabilirler. Gündemlerinde para, yatırım, kredi ve sigortalar olacak. Başak burçları dolunay sürecinde yurt dışı ve eğitim konularında güzel fırsatlarla karşılaşabilir. İkili ilişkilerde iletişim anlamında zorlanabilirler, dikkatli olmalarında fayda var. TERAZİ Terazi burçları Kova dolunayında gündemlerine mevcut ilişkilerini alacak, 'tamam ya da devam' kararı verecekler. Karar verme sürecinde abartmaya meyilli olabilirler, sakin kalmalarında fayda var. Gökyüzü Terazi burçlarına maddi anlamda destekler sunacak, akıcı bir enerji verecek. Ancak günlük rutinlerinden dolayı yorgunluk hissi oluşabilir, dikkat etsinler.

AKREP Akrep burçları Kova dolunayında ev ve aile konularında kararlar verecek. Her şeye yetişmeye çalışmak yerine sakin kalmalarında fayda var. Gökyüzündeki Mars ve Jüpiter üçgeni, Akrep burçlarına yeni ortamlara girme, yeni ilişkiler başlatma konularında destek verecek. Dolunay sürecinde mevcut ilişkilerine biraz mesafe koyma kararı alabilirler. YAY Yay burçları Kova dolunayında gündemlerine eğitim, seyahat ve arkadaşlık temalarını alacak. Araba alım satım ve ticaretle ile ilgili işlerde güzel sonuçlar alabilirler. Her şeye yetişmeye çalışmak için kendilerini stres altında bırakmamaya dikkat etsinler. Gökyüzündeki Mars ve Jüpiter üçgeni, Yay burçlarına iş konusunda güzel destek verecek. Zaman zaman heveslerinin kırıldığını hissedebilirler, olumluya odaklanmaya çalışsınlar.