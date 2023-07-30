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Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümleri 2023! Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 10:01 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 10:01
Bezmialem Vakıf Üniversitesi bölümleri 2023! Bezmialem Vakıf Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Sıralamalardaki Yeri

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Eczacılık (%25 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (Burslu)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (Ücretli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Odyoloji (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Odyoloji (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Tıp (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT30210,921287715

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT5306,90322403

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT34198,231480244

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT6287,51438735

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İndirimli)TYT38210,971286930

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT7331,99217446

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli)SAY55224,04381300

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY10361,3879451

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%25 İndirimli)SAY81374,2766406

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY14451,0311536

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (%25 İndirimli)SAY46349,5092499

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Burslu)SAY11411,4434389

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (Ücretli)SAY13347,2295139

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT20204,381386088

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT5299,92359918

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli)TYT20DolmadıDolmadı

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektronörofizyoloji (Burslu)TYT5274,10543807

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY16298,32166678

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY4310,92144634

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli)SAY55216,96385583

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY15339,64104279

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%25 İndirimli)SAY50226,80377393

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY15346,9895421

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY10——

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli)TYT38199,581459742

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT7327,45233517

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (%25 İndirimli)SAY34——

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (Burslu)SAY6243,37316995

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli)TYT25DolmadıDolmadı

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT5290,60417581

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli)TYT21DolmadıDolmadı

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu)TYT4310,39305176

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT21DolmadıDolmadı

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT4292,61404324

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (%50 İndirimli)TYT21DolmadıDolmadı

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT4276,12526629

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA20223,16564288

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Burslu)EA5272,26255071

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT17DolmadıDolmadı

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT3285,28454623

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT25235,70961825

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT5336,58202275

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT25221,701140511

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT5316,46277496

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%50 İndirimli)SAY102431,3821215

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY18476,164353

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yaşlı Bakımı (Burslu)TYT12244,41860218


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