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Altınbaş Üniversitesi bölümleri 2023! Altınbaş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Altınbaş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2023, 18:03 Güncelleme 30 Temmuz 2023, 18:03
Altınbaş Üniversitesi bölümleri 2023! Altınbaş Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Altınbaş Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (%25 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (İngilizce) (Burslu)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)

(Eczacılık Fakültesi)SAY

Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Ekonomi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi)EA

Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)

(Hukuk Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Takı Tasarımı (Burslu)

(Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi)EA

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İşletme Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)

(İşletme Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY11/11494,0521.459

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu)EA3/3486,52.182

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12476,8134.229

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59/59470,839.014

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (Burslu)SAY12/12457,8549.795

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY12/12456,3951.020

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY12/12452,6954.262

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%25 İndirimli)SAY68/68442,4863.308

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (%25 İndirimli)SAY36/36427,3877.414

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Eczacılık (İngilizce) (Ücretli)SAY32/32416,0988.663

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA60/60411,8238.395

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15409,9195.299

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13/13407,7297.613

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ5/5404,6318.904

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA11/11385,4985.532

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY28/28382,75126.734

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY30/30377,67133.429

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%50 İndirimli)EA60/60377,04104.078

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15374,78137.463

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli)EA20/20374,63109.590

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA5/5374,6109.650

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA6/6357,14154.983

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (Burslu)SAY15/15356,26165.222

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA6/6354,76161.912

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ10/10353,73100.370

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/5332,27210.523

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY17/17330,68213.886

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA15/15329,56251.495

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA15/15325,15271.027

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (Burslu)EA15/15323,74277.477

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu)EA15/15321,73286.900

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/3319,43239.991

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA15/15316,27314.216

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ30/30314,76259.498

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY15/15313,98253.568

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu)EA15/15313,7327.841

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2312,58333.872

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (İngilizce) (Burslu)EA15/15310,18347.358

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA59/59307,82360.970

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2306,25370.332

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA25/25305,58374.397

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY5/5305,45277.300

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2303,66386.287

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2302,52393.498

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2299,27414.839

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2298,37420.891

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli)EA2/2298,03423.234

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA34/34290,57476.388

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Takı Tasarımı (Burslu)EA10/10288,01496.199

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34/34280,99553.734

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ10/10280,64507.564

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT11/11342,92437.403

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT12/12334,89490.901

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (Burslu)TYT8/8330,82520.261

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT6/6326,15555.741

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu)TYT8/8322,54585.044

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu)TYT8/8315,58645.631

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT10/10313,42665.565

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyometri (Burslu)TYT5/5313,29666.709

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT10/10311,76680.910

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (Burslu)TYT10/10309,85699.093

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (Burslu)TYT6/6306,72730.060

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu)TYT5/5301,75781.863

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli)TYT68/68282,291.011.789

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Anestezi (%25 İndirimli)TYT59/59281,781.018.323

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli)TYT42/42271,151.166.214

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT58/58265,611.249.837

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT55/55262,531.298.323

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli)TYT10/10261,821.309.697

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Optisyenlik (%50 İndirimli)TYT44/44259,61.346.065

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli)TYT48/48259,161.353.262

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT56/56257,711.377.431

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi (%25 İndirimli)TYT35/35252,081.475.221

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyometri (%50 İndirimli)TYT20/20250,411.505.351

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyoterapi (%50 İndirimli)TYT34/34250,141.510.127


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