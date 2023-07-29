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Üsküdar Üniversitesi bölümleri 2023! Üsküdar Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Üsküdar Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Üsküdar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Üsküdar Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 13:01 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 13:01
Üsküdar Üniversitesi bölümleri 2023! Üsküdar Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Üsküdar Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Adli Bilimler (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Adli Bilimler (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Çocuk Gelişimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (%50 İndirimli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Ebelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ebelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ebelik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Ergoterapi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Ergoterapi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Felsefe (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Felsefe (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Gazetecilik (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Gazetecilik (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)DİL

İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Odyoloji (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Odyoloji (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Perfüzyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Perfüzyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Psikoloji (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Reklamcılık (Burslu)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sağlık Yönetimi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Sosyoloji (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA

Tarih (%50 İndirimli)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

Tarih (Burslu)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ

Tıp (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (İngilizce) (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)SAY

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (%50 İndirimli)SAY68223,47381924

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adli Bilimler (Burslu)SAY12354,3087069

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY36246,71304212

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY12316,10136395

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY32220,83383847

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY77288,73185671

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY13397,1845910

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY16258,40263799

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu)SAY4346,8895549

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)SÖZ64218,41550377

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çizgi Film ve Animasyon (Burslu)SÖZ11339,7935807

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)EA68206,87584154

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)EA12274,77243460

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)SAY51230,55368176

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)SAY12367,2273444

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)SAY17235,42349906

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (%50 İndirimli)SAY27404,8339557

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY6419,5528740

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY7382,2358880

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (%50 İndirimli)SAY68241,83323038

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ebelik (Burslu)SAY12280,63203637

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY37249,65293450

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9344,3298673

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY59248,74296752

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY11359,5681284

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (%50 İndirimli)SAY51227,98374987

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ergoterapi (Burslu)SAY9290,99181065

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (%50 İndirimli)EA10235,39490616

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Felsefe (Burslu)EA10237,83470886

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY68212,03387216

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY12283,85196358

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (%50 İndirimli)SÖZ23227,74513148

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Gazetecilik (Burslu)SÖZ4309,5888346

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ68217,00552727

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Görsel İletişim Tasarımı (Burslu)SÖZ12345,7329322

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli)SÖZ42219,65547689

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu)SÖZ8310,9685083

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY68265,15243387

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY14318,91132195

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY13223,61381791

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL34251,3460229

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL6397,1513284

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu)SAY5233,96355862

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY18248,48297680

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY5335,18109777

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli)SAY42206,02389200

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)SAY8348,0894151

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY64222,80382493

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu)SAY11372,2668410

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (%50 İndirimli)SAY68225,07380100

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Odyoloji (Burslu)SAY12241,65323798

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (%50 İndirimli)SAY38——

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ortez ve Protez (Burslu)SAY7259,50260365

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (%50 İndirimli)SAY60224,54380740

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Perfüzyon (Burslu)SAY10275,39216312

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%25 İndirimli)EA30271,85257052

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12361,8633650

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli)EA48258,60326929

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA12364,6730764

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA20230,25529344

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA38237,32474932

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)SÖZ68222,10540470

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)SÖZ12321,3663206

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ34199,82563569

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Reklamcılık (Burslu)SÖZ6317,4170904

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli)EA51239,87454633

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sağlık Yönetimi (Burslu)EA9250,91375084

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli)EA34226,53550781

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu)EA6274,25245883

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)EA34231,24522424

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA6291,33178808

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)EA59222,96564915

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyal Hizmet (Burslu)EA11261,69309242

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (%50 İndirimli)EA38228,58539915

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sosyoloji (Burslu)EA7284,45203717

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ27219,48548114

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ4319,3167109

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (%50 İndirimli)SAY39425,3624984

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Burslu)SAY11448,0412788

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY27412,6433558

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Burslu)SAY6446,6713411

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (İngilizce) (Ücretli)SAY7402,0641801

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tıp (Ücretli)SAY20404,3739942

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY51305,66153489

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY9397,1745916

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)SÖZ68217,89551322

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yeni Medya ve İletişim (Burslu)SÖZ12336,0340384


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