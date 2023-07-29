2023 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YKS KONTENJANLAR PUAN TÜRÜ KILAVUZ BURSU KONTENJANLAR
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
En Düşük Puan (Yerleşen) En Yüksek Puan (Yerleşen) En Düşük Sıralama (Yerleşen) En Yüksek Sıralama (Yerleşen)
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Havacılık Yönetimi (İngilizce) EA 100% 5 432,48006 476.45757 16098 3287
EA 50% 31 268,21135 427,79773 673014 19620
Pilotaj (İngilizce) SAY 100% 6 537,71229 545,13008 1450 467
SAY Ücretli 37 328,4191 507,49477 218873 12918
Hukuk Fakültesi
Hukuk (Türkçe) EA 100% 26 496,63723 528,05113 1389 166
EA 50% 150 368,58821 479,86184 124172 2874
İşletme Fakültesi
Ekonomi (İngilizce) EA 100% 6 498,42311 525,62551 1278 212
EA 50% 29 348,12546 474,64891 182338 3555
EA Ücretli 8 325,82073 343,67755 267956 197144
Girişimcilik (İngilizce) EA 100% 3 483,88584 487,22078 2425 2113
EA 50% 18 312,78451 434,67253 332754 14780
İşletme (İngilizce) EA 100% 10 497,43568 510,25293 1340 674
EA 50% 47 351,66084 479,00897 171187 2974
EA Ücretli 12 328,29777 347,00268 256842 185942
Uluslararası Finans (İngilizce) EA 100% 4 490,09818 495,975 1867 1425
EA 50% 25 318,01022 340,46241 305322 208476
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) EA 100% 13 491,69068 496,34904 1746 1404
EA 50% 68 332,80873 451,66384 237975 8180
EA Ücretli 8 322,92281 329,24019 281231 252803
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) EA 100% 5 503,81241 514,69022 973 492
EA 50% 19 367,67758 492,11892 126488 1711
EA Ücretli 12 320,52095 363,49579 292844 137353
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım(İngilizce) SAY 100% 5 460,20154 468,82388 47811 40647
SAY 50% 26 341,23711 419,27708 192125 85426
SAY Ücretli 5 312,94937 331,17662 256315 212867
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) EA 100% 6 441,31934 459,5509 11597 6211
EA 50% 29 321,48502 439,79235 288083 12252
EA Ücretli 8 303,98002 316,10026 384294 315144
İletişim ve Tasarımı (İngilizce) SÖZ 100% 5 494,09368 510,96785 323 104
SÖZ 50% 31 319,41249 448,93842 233835 2750
Mimarlık (İngilizce) SAY 100% 12 458,97447 488,652 48864 25244
SAY 50% 56 366,67811 442,24091 149034 63533
SAY Ücretli 12 336,04734 360,73519 202580 157973
Mimarlık (Türkçe) SAY 100% 9 448,46197 458,56588 57939 49195
SAY 50% 54 326,77825 407,13159 222555 98266
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 10 538,40974 540,79216 1326 933
SAY 50% 29 498,93736 533,77801 18256 2198
SAY Ücretli 30 454.19718 484,82789 52897 28058
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 9 533,08774 536,3441 2358 1689
SAY 50% 38 446,04808 521,62098 60128 6008
SAY Ücretli 16 403,11383 436,72734 102610 68566
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 16 528,18132 533,50888 3646 2254
SAY 50% 63 457,7174 519,09626 49918 7104
SAY Ücretli 30 410,45505 456.81813 94714 50662
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 8 452,94983 498,19382 54016 18715
SAY 50% 48 326,53691 408,08856 223096 97215
Makina Mühendisliği (İngilizce) SAY 100% 8 517,29253 525,59243 7876 4495
SAY 50% 39 414,20919 486,92687 90685 26511
SAY Ücretli 9 398,50505 408,42612 107777 96867
Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji (İngilizce) EA 100% 11 496,65302 512,33892 1388 586
EA 50% 45 362,14746 465,73586 141038 4924
EA Ücretli 19 338,88653 362,00648 214216 141450
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 100% 7 487,3632 494,91846 2102 1507
EA 50% 42 316,02755 450,28861 315524 8559
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) SÖZ 100% 9 488,87597 526,81859 446 36
SÖZ 50% 30 388,19586 462,0432 34913 1548
SÖZ Ücretli 24 291,50916 360,33038 417121 83337
Otel Yöneticiliği (İngilizce) EA 100% 3 415,88164 427,88825 32703 19563
EA 50% 17 279,29635 311,44694 568486 340098
YÖK KARARI KAPSAMINDA;
Hukuk, Mimarlık ve Mühendislik programlarına yerleşmek için ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 YKS kılavuzunda yer alan en düşük başarı sıralaması koşulunun sağlanması gerekir.