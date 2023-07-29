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Nişantaşı Üniversitesi bölümleri 2023! Nişantaşı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ve tercihleri için araştırmalar başladı. Bu dönemde, Nişantaşı Üniversitesi’nde lisans eğitimine devam etmek isteyen adaylar, Nişantaşı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması hakkında araştırmalar yapıyor. Haberimizde, 2023 YKS üniversite sıralaması ve Nişantaşı Üniversitesi taban puanlarına ve başarı sıralamasına dair bilgileri bulabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 14:01 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 14:01
Nişantaşı Üniversitesi bölümleri 2023! Nişantaşı Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Nişantaşı Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Diş Hekimliği (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstri Mühendisliği (Ücretli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Endüstriyel Tasarım (Ücretli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Finans ve Bankacılık (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Finans ve Bankacılık (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (%50 İndirimli)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Ücretli)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Havacılık Yönetimi (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Hemşirelik (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

Hemşirelik (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İç Mimarlık (Ücretli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SAY

İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

İletişim ve Tasarımı (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

İletişim ve Tasarımı (Ücretli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL

İnşaat Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

İşletme (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

İşletme (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Mekatronik Mühendisliği (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Mimarlık (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Pilotaj (İngilizce) (Burslu)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Pilotaj (İngilizce) (Ücretli)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Psikoloji (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Psikoloji (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli)

(Sanat ve Tasarım Fakültesi)SÖZ

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyal Hizmet (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyoloji (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyoloji (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Sosyoloji (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Tıp (Burslu)

(Tıp Fakültesi)SAY

Tıp (Ücretli)

(Tıp Fakültesi)SAY

Turizm Rehberliği (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)DİL

Turizm Rehberliği (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)DİL

Turizm Rehberliği (Ücretli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)DİL

Uçak Bakım ve Onarım (%50 İndirimli)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Uçak Bakım ve Onarım (Burslu)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Uçak Bakım ve Onarım (Ücretli)

(Sivil Havacılık Yüksekokulu)SAY

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)SAY

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)SÖZ

Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA

Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;

YKS 2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


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