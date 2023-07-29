İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi bölümleri 2023! Sabahattin Zaim Üniversitesi taban puanları kontenjanları! İZÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

203210043 İngilizce Öğretmenliği - ÖSYM - %25 İndirimli DİL 39 - - - 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 150 , 258
203210016 İngilizce Öğretmenliği - Ücretli DİL 8 - - - 1 , 18 , 22 , 24 , 64 , 150 , 258
203211304 Müzik Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu TYT 4 0 - -
203211305 Müzik Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli TYT 25 0 - -
203210185 Okul Öncesi Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 7 15.412 409,68100 440,39319 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203210201 Okul Öncesi Öğretmenliği - ÖSYM - %25 İndirimli SÖZ 40 0 - - 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203210176 Okul Öncesi Öğretmenliği - Ücretli SÖZ 8 - - - 1 , 18 , 64 , 150 , 258
203211129 Özel Eğitim Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 3 6.382 429,83017 459,16396 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203210006 Özel Eğitim Öğretmenliği - ÖSYM - %25 İndirimli SÖZ 22 0 - - 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
Özel Eğitim Öğretmenliği - Ücretli SÖZ 4 - - - 1 , 18 , 64 , 150 , 258
203210228 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - ÖSYM - %100 Burslu EA 7 96.968 380,17158 404,20593 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203210237 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - ÖSYM - %50 İndirimli EA 48 0 - - 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203211235 Sınıf Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu EA 6 101.652 378,09519 450,16482 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203211244 Sınıf Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli EA 43 231.688 334,37245 371,91273 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203210449 Türkçe Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 7 28.314 394,10564 457,74158 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
203210485 Türkçe Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 47 166.017 334,06349 389,96110 1 , 18 , 21 , 64 , 150 , 258
Hukuk Fakültesi
203210731 Hukuk - ÖSYM - %100 Burslu EA 23 20.949 426,30009 450,58835 18 , 21 , 64 , 162 , 258
203210758 Hukuk - ÖSYM - %25 İndirimli EA 149 0 - - 18 , 21 , 64 , 162 , 258
İslami İlimler Fakültesi
203210458 İslami İlimler (%30 Arapça) - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 9 35.970 387,37679 432,19087 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 152 , 258
203210476 İslami İlimler (%30 Arapça) - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 65 340.638 301,89237 385,58820 1 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 152 , 258
203211283 İslami İlimler (Arapça) - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 3 30.666 391,88759 436,01827 1 , 14 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 258
203211285 İslami İlimler (Arapça) - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 25 531.383 277,98579 383,43913 1 , 14 , 18 , 21 , 22 , 24 , 64 , 258
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
203211302 Görsel İletişim Tasarımı - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 5 45.173 380,59214 387,44505 18 , 21 , 64 , 258
203211303 Görsel İletişim Tasarımı - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 34 675.099 263,22961 372,91260 18 , 21 , 64 , 258
203210307 Psikoloji - ÖSYM - %100 Burslu EA 8 48.835 405,15167 429,86652 18 , 21 , 64 , 258
203210325 Psikoloji - ÖSYM - %25 İndirimli EA 45 337.803 311,86252 385,09807 18 , 21 , 64 , 258
203210291 Psikoloji - Ücretli EA 9 - - - 18 , 64 , 258
203210573 Psikoloji (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 7 34.300 414,69224 438,60242 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
203210591 Psikoloji (İngilizce) - ÖSYM - %25 İndirimli EA 40 403.709 300,93774 355,26761 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
Psikoloji (İngilizce) - Ücretli EA 8 - - - 18 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
203210343 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 113.801 372,85588 406,07904 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
203210352 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 37 1.010.352 239,69144 313,21354 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
203210934 Sosyoloji (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 4 241.544 331,97178 343,95975 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203211296 Sosyoloji (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 1.086.662 234,13830 296,35465 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203211165 Tarih - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 4 8.014 424,67984 446,50448 18 , 21 , 64 , 258
203211226 Tarih - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 30 1.099.642 225,29784 356,30440 18 , 21 , 64 , 258
203211295 Türk Dili ve Edebiyatı - ÖSYM - %100 Burslu SÖZ 5 55.719 374,01102 396,66812 18 , 21 , 64 , 258
203211312 Türk Dili ve Edebiyatı - ÖSYM - %50 İndirimli SÖZ 34 0 - - 18 , 21 , 64 , 258
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
203210864 İktisat (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 3 218.381 337,79708 346,87603 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203210882 İktisat (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 26 773.858 258,79520 318,21590 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203211289 İslam İktisadı ve Finans - ÖSYM - %100 Burslu EA 3 348.619 309,96169 458,94560 18 , 21 , 64 , 258
203211297 İslam İktisadı ve Finans - ÖSYM - %50 İndirimli EA 22 1.177.315 227,73393 256,05615 18 , 21 , 64 , 258
203211298 İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 3 293.616 320,36242 340,61684 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
203211290 İslam İktisadı ve Finans (İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 26 1.030.818 238,19303 290,71388 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
203210891 İşletme (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 194.244 344,52085 352,91842 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203210916 İşletme (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 681.410 267,39371 332,88054 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
İşletme (%30 İngilizce) - Ücretli EA 9 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203211291 Uluslararası Ticaret ve Finansman - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 234.991 333,52230 348,97498 18 , 21 , 64 , 258
203211292 Uluslararası Ticaret ve Finansman - ÖSYM - %50 İndirimli EA 26 742.475 261,60630 332,72365 18 , 21 , 64 , 258
Uluslararası Ticaret ve Finansman - Ücretli EA 8 - - - 18 , 64 , 258
203211293 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 150.140 358,84300 387,96584 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
203211294 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 586.819 277,22566 326,88178 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) - Ücretli EA 9 - - - 18 , 22 , 23 , 24 , 64 , 258
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
203210149 Bilgisayar Mühendisliği - ÖSYM - %100 Burslu SAY 8 36.415 474,06837 483,24292 18 , 21 , 64 , 144 , 258
203210167 Bilgisayar Mühendisliği - ÖSYM - %25 İndirimli SAY 45 0 - - 18 , 21 , 64 , 144 , 258
203210131 Bilgisayar Mühendisliği - Ücretli SAY 9 0 - - 18 , 64 , 144 , 258
203211138 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 6 77.471 427,31987 450,45668 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
203211156 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 42 283.340 303,36160 372,05693 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
203210679 Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 6 70.422 434,65816 454,36148 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
203211317 Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %25 İndirimli SAY 35 0 - - 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) - Ücretli SAY 7 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
203210113 Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 3 142.303 371,26389 399,70529 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
203211288 Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 20 0 - - 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
203211014 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - ÖSYM - %100 Burslu EA 9 152.205 358,12266 383,37351 18 , 21 , 64 , 258
203211032 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - ÖSYM - %25 İndirimli EA 57 0 - - 18 , 21 , 64 , 258
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - Ücretli EA 11 - - - 18 , 64 , 258
203210264 Mimarlık - ÖSYM - %100 Burslu SAY 3 106.271 399,83258 426,45368 18 , 21 , 64 , 143 , 258
203210273 Mimarlık - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 17 0 - - 18 , 21 , 64 , 143 , 258
203211299 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 5 103.693 402,12403 406,70972 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203211300 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 28 444.490 262,61538 367,96684 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%30 İngilizce) - Ücretli SAY 6 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 258
203210837 Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %100 Burslu SAY 8 43.936 464,87660 475,86438 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
203210009 Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - ÖSYM - %25 İndirimli SAY 45 0 - - 18 , 21 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
Yazılım Mühendisliği (%30 İngilizce) - Ücretli SAY 9 - - - 18 , 22 , 24 , 34 , 64 , 144 , 258
Sağlık Bilimleri Fakültesi
203210952 Beslenme ve Diyetetik - ÖSYM - %100 Burslu SAY 9 147.456 367,75892 404,38468 18 , 21 , 64 , 258
203210961 Beslenme ve Diyetetik - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 54 412.396 268,99215 346,37072 18 , 21 , 64 , 258
Beslenme ve Diyetetik - Ücretli SAY 11 - - - 18 , 64 , 258
203210388 Hemşirelik - ÖSYM - %100 Burslu SAY 9 140.433 372,62181 394,19704 18 , 21 , 64 , 258
203210379 Hemşirelik - ÖSYM - %50 İndirimli SAY 54 292.868 300,22564 353,59614 18 , 21 , 64 , 258
Hemşirelik - Ücretli SAY 11 - - - 18 , 64 , 258
203211068 Sağlık Yönetimi - ÖSYM - %100 Burslu EA 4 311.432 316,81862 338,13028 18 , 21 , 64 , 258
203211086 Sağlık Yönetimi - ÖSYM - %50 İndirimli EA 30 1.028.828 238,33161 308,02090 18 , 21 , 64 , 258
203210397 Sosyal Hizmet - ÖSYM - %100 Burslu EA 5 234.201 333,72018 356,59328 18 , 21 , 64 , 258
203210413 Sosyal Hizmet - ÖSYM - %50 İndirimli EA 34 1.053.932 236,50389 296,91649 18 , 21 , 64 , 258
Spor Bilimleri Fakültesi
203211286 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - ÖSYM - %100 Burslu TYT 6 0 - -
203211301 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - ÖSYM - %50 İndirimli TYT 37 0 - -