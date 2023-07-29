İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu)
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu)
Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu)
Anestezi (Ücretli)
Anestezi (Tam Burslu)
Anestezi (%50 Burslu)
Fizyoterapi (Ücretli)
Fizyoterapi (Tam Burslu)
Fizyoterapi (%50 Burslu)
İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu)
İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)
Ağız ve Diş Sağlığı (Tam Burslu)
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu)
Aşçılık (Tam Burslu)
Aşçılık (%50 Burslu)
Eczane Hizmetleri (Tam Burslu)
Eczane Hizmetleri (%50 Burslu)
Aşçılık (Ücretli)
Eczane Hizmetleri (Ücretli)
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu)SAY6/6471,3738.560
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Burslu)SAY12/12471,2738.645
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli)SAY34/6424,9779.785
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Diş Hekimliği (Ücretli)SAY68/56424,7879.958
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu)SÖZ6/6389,1833.783
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Burslu)EA8/8366,12130.536
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA11/11365,39132.429
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (Burslu)SÖZ5/5357,7689.684
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu)EA5/5357,57153.730
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)SÖZ5/5354,3598.658
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Burslu)SAY6/6353,7169.630
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)EA5/5345,44191.175
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)EA11/11341,45204.882
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Burslu)SAY3/3339,13196.301
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)SAY3/3320,81236.590
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA49/49301,57399.602
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)EA35/35292,81459.612
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli)EA21/21284,95520.547
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (%50 İndirimli)SAY27/27281,87356.444
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)SÖZ28/28276,15548.209
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)EA48/48270,34651.683
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA10/10265,41702.047
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)EA21/21263,21725.292
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)EA7/7257,07793.370
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)SAY14/14254,94488.758
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli)SÖZ6/6253,3781.772
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)EA10/10252,47847.469
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli)EA4/4252,15851.357
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli)EA4/4250,29874.035
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Beslenme ve Diyetetik (Ücretli)SAY3/3246,07549.519
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Hemşirelik (Ücretli)SAY7/7239,57601.503
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)SÖZ25/25238,05955.349
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)SAY14/14236,35630.018
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli)SAY3/3224,09756.596
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli)SÖZ25/25211,431.244.752
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Burslu)TYT8/8333,51500.759
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (Burslu)TYT7/7328,62536.628
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Burslu)TYT8/8327,1548.455
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Burslu)TYT8/8325,96557.280
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu)TYT7/7313,02669.162
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Burslu)TYT6/6311,36684.630
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu)TYT8/8310,64691.568
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (%50 İndirimli)TYT33/33269,441.191.631
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli)TYT33/33267,681.218.201
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)İlk ve Acil Yardım (Ücretli)TYT9/9237,591.755.556
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (%50 İndirimli)TYT33/33236,691.774.312
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Anestezi (Ücretli)TYT9/9234,181.828.137
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli)TYT33/33232,711.860.219
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli)TYT30/30230,91.900.504
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (%50 İndirimli)TYT31/31228,881.946.694
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)TYT27/27213,732.315.557
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Eczane Hizmetleri (Ücretli)TYT7/7212,652.342.744
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli)TYT8/8207,922.459.619
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli)TYT9/9198,772.663.845
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Fizyoterapi (Ücretli)TYT9/9197,872.681.272
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf)Aşçılık (Ücretli)TYT8/8196,492.707.048