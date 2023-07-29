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Hitit Üniversitesi bölümleri 2023! Hitit Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandı ve adaylar tercih dönemine odaklandı. Son günlerde milyonlarca adayın dikkatini üniversite tercihleri çekiyor. Bu noktada birçok adayın merak ettiği konulardan birisi de Hitit Üniversitesi'nin bölümleri ve taban puanları oldu. İşte 2023 yılında Hitit Üniversitesi'nde yer alan bölümler ve taban puanları!

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 23:31 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 23:31
Hitit Üniversitesi bölümleri 2023! Hitit Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS), TYT, AYT ve YDT oturumları tamamlandı ve milyonlarca aday gözlerini tercih dönemine çevirdi. Sonuçlara göre taban puanları araştıran milyonlar hangi üniversitede hangi bölümün kaç puanla öğrenci aldığını merak ediyor. Bu kapsamda da Hitit Üniversitesi bölümleri 2023 merak konusu oluyor. İşte Hitit Üniversitesi taban puanları kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler!

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor. Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Posta vb.yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

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