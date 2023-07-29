Fenerbahçe Üniversitesi bölümleri 2023! Fenerbahçe Üniversitesi taban puanları kontenjanları! FBÜ 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Fenerbahçe Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Beslenme ve Diyetetik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ebelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Eczacılık (%25 İndirimli)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Eczacılık (Burslu)
(Eczacılık Fakültesi)SAY
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Ergoterapi (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Ergoterapi (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Hemşirelik (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)EA
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)DİL
Mimarlık (Burslu)
(Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)SAY
Psikoloji (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Yeni Medya ve İletişim (Burslu)
(İletişim Fakültesi)SÖZ
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)EA
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)