(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Psikoloji (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Psikoloji (Ücretli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)EA
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)EA
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA
Tarih (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Tarih (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)
(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)SÖZ
Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Türkçe Öğretmenliği (Burslu)
(Eğitim Fakültesi)SÖZ
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)SAY
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
Üniversite Adı-Bölüm- Puan Türü Kont./Yer Taban Puanı Başarı Sırası
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (Burslu)SAY14/14458,8948.937
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)SAY10/10457,450.172
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu)DİL10/10424,9915.782
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (Burslu)EA27/27421,8625.407
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)SAY15/15415,8388.911
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu)SÖZ6/6412,7413.522
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (Burslu)DİL5/5412,2919.658
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu)SÖZ9/9402,0720.911
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (Burslu)SÖZ9/9397,2325.158
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY46/46389,79117.986
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Burslu)EA12/12388,9878.385
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İslami İlimler (Arapça) (Burslu)SÖZ16/16387,4435.884
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)SAY40/40380,11130.158
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ34/34379,6546.567
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (Burslu)SAY15/15377,47133.688
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (Burslu)SÖZ12/12373,3756.837
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Hukuk (%25 İndirimli)EA148/69368,44124.541
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu)EA9/9368,41124.607
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu)SÖZ10/10363,3776.462
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ51/51356,1393.857
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Grafik Tasarımı (Burslu)EA10/10349,81176.936
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (Burslu)SAY10/10345,8183.525
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (Burslu)SAY11/11341,72191.205
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu)EA15/15332,63238.741
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli)DİL30/30332,2649.289
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (Burslu)EA10/10329,56251.459
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY20/20320,65236.967
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli)EA51/18319,2299.433
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (%50 İndirimli)EA58/58319,15299.675
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimarlık (%50 İndirimli)SAY15/8318,32242.679
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli)SÖZ46/46316,72248.463
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (Burslu)SAY15/15311,98258.960
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY10/7305,4277.439
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İslami İlimler (Arapça) (%50 İndirimli)SÖZ90/90304,56322.753
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Psikoloji (Ücretli)EA10/10287,79497.815
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli)SÖZ30/30282,65489.950
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Tarih (%50 İndirimli)SÖZ23/23282,23493.574
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Burslu)EA15/15282,18543.542
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilim Tarihi (Burslu)EA20/20279,12569.976
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Grafik Tasarımı (%50 İndirimli)EA30/30274,86608.696
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İç Mimarlık (%50 İndirimli)SAY39/39268,29415.738
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)EA20/20261,85739.853
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (%50 İndirimli)EA5/5251,05864.730
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli)DİL20/20247,8386.471
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli)SAY5/—–—
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu)TYT6/6349,39398.321
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu)TYT12/12345,45421.709
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu)TYT7/7331,25517.162
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (Burslu)TYT10/10330,25524.351
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (Burslu)TYT12/12324,45569.450
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (Burslu)TYT11/11313,24667.234
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (İÖ) (Burslu)TYT13/13313,12668.270
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu)TYT5/5301,76781.706
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu)TYT10/10295,22853.505
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ambalaj Tasarımı (Burslu)TYT10/10293,62872.019
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli)TYT52/52279,961.042.579
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli)TYT34/34279,651.046.719
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (%50 İndirimli)TYT67/67246,161.584.659
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli)TYT40/40238,191.742.920
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli)TYT59/59235,141.807.317
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli)TYT16/16226,052.013.080
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Adalet (İÖ) (%50 İndirimli)TYT47/47224,412.052.208
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli)TYT20/20223,222.080.924
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Mimari Restorasyon (%50 İndirimli)TYT50/50217,382.224.575
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Ambalaj Tasarımı (%50 İndirimli)TYT10/10195,72.721.175
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (%50 İndirimli)TYT10/8#DEĞER!Dolmadı