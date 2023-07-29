2 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.181.339 219,141
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İnd.) TYT 1.493.520 251,055
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu İ.Ö.) TYT 496.321 334,130
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) TYT 326.822 363,036
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İnd.) TYT 1.789.617 235,972
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) TYT 437.597 342,886
Anestezi (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.176.671 270,436
Anestezi (%50 İnd.) TYT 840.138 296,404
Anestezi (Burslu İ.Ö.) TYT 283.220 372,740
Anestezi (Burslu) TYT 197.947 396,608
Aşçılık (%50 İnd.) TYT 1.372.433 258,009
Aşçılık (Burslu) TYT 272.017 375,443
Bilgisayar Programcılığı (%50 İnd.) TYT 991.005 283,895
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) TYT 272.216 375,393
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) TYT 2.249.623 216,370
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) TYT 378.265 352,936
Diyaliz (%50 İnd.) TYT 2.690.311 197,405
Diyaliz (Burslu) TYT 525.561 330,093
Elektronörofizyoloji (%50 İnd.) TYT 2.364.700 211,778
Elektronörofizyoloji (Burslu) TYT 494.804 334,339
Fizyoterapi (%50 İnd.) TYT 1.195.245 269,202
Fizyoterapi (Burslu) TYT 326.455 363,108
İlk ve Acil Yardım (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.487.661 251,385
İlk ve Acil Yardım (%50 İnd.) TYT 1.114.575 274,718
İlk ve Acil Yardım (Burslu İ.Ö.) TYT 382.264 352,225
İlk ve Acil Yardım (Burslu) TYT 256.727 379,339
Odyometri (%50 İnd.) TYT 2.562.979 203,533
Odyometri (Burslu) TYT 492.314 334,691
Optisyenlik (%50 İnd.) TYT 1.794.117 235,763
Optisyenlik (Burslu) TYT 567.478 324,685
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İnd.) TYT 1.783.442 236,259
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) TYT 332.913 361,753
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.388.672 210,818
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.951.163 228,694
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 531.779 329,274
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 427.559 344,502
Podoloji (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.761.392 237,296
Podoloji (%50 İnd.) TYT 1.470.760 252,326
Podoloji (Burslu İ.Ö.) TYT 427.220 344,549
Podoloji (Burslu) TYT 490.646 334,933
Radyoterapi (%50 İnd.) TYT 2.498.587 206,303
Radyoterapi (Burslu) TYT 523.557 330,367
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.254.525 216,170
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) TYT 1.844.875 233,407
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu İ.Ö.) TYT 540.152 328,171
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) TYT 338.711 360,550
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 1.919.292 230,074
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.605.506 245,069
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 473.924 337,349
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) TYT 256.046 379,523
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd. İ.Ö.) TYT 2.520.734 205,361
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İnd.) TYT 1.889.180 231,408
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu İ.Ö.) TYT 513.019 331,821
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) TYT 341.826 359,906