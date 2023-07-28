Yozgat Bozok Üniversitesi bölümleri 2023! Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ TÜM LİSANS PROGRAMLARI



Bahçe Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Bitki Koruma

(Ziraat Fakültesi)

Çocuk Gelişimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği

(Diş Hekimliği Fakültesi)

Ebelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu)

Gazetecilik

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik

(Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu)

Hemşirelik

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İktisat

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlahiyat

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.)

(İlahiyat Fakültesi)

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)

(İlahiyat Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)

(Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

İş Sağlığı ve Güvenliği

(Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mühendislik-Mimarlık Fakültesi)

Tarım Ekonomisi

(Ziraat Fakültesi)

Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Veterinerlik

(Veteriner Fakültesi)