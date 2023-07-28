Yozgat Bozok Üniversitesi bölümleri 2023! Yozgat Bozok Üniversitesi taban puanları kontenjanları! 2 yıllık / 4 yıllık bölümler başarı sıralaması

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 80/82 336,58 479.179
İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 332,12 510.806
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 322,08 588.760
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 30/31 320,24 604.226
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 298,98 811.755
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 49/51 285,47 970.635
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 80/82 282,99 1.002.675
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 40/41 279,66 1.046.579
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 30/31 277,52 1.075.756
Optisyenlik TYT 60/62 276,16 1.094.622
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 275,15 1.108.684
Adalet TYT 85/88 272,05 1.153.115
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 267,62 1.219.170
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 262,55 1.298.001
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40/41 261,23 1.319.257
Çocuk Gelişimi TYT 80/82 260,82 1.326.013
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 260,31 1.334.424
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 259,52 1.347.372
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) TYT 113/116 259,23 1.352.177
Aşçılık TYT 50/52 259 1.355.901
Tapu ve Kadastro TYT 40/41 254,93 1.425.169
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 252,5 1.467.564
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 251,16 1.491.543
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 94/97 250,33 1.506.702
Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 250,11 1.510.778
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 243,49 1.636.288
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 75/77 242,78 1.650.125
Sosyal Güvenlik TYT 72/74 242,75 1.650.789
Elektrik TYT 50/52 241,45 1.676.284
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 240,19 1.701.641
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 239,84 1.708.843
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40/41 239,58 1.714.277
Makine TYT 40/41 239,1 1.724.037
Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 238,35 1.739.512
Grafik Tasarımı TYT 40/41 236,99 1.768.003
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 236,35 1.781.467
Elektrik TYT 35/36 235,67 1.795.932
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 234,89 1.812.791
İç Mekan Tasarımı TYT 30/31 233,05 1.852.555
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 232,13 1.873.159
Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 231,63 1.884.066
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 20/21 231,59 1.885.026
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 229,61 1.929.796
Tarım Makineleri TYT 20/21 229,43 1.933.992
Makine TYT 35/36 228,98 1.944.269
Grafik Tasarımı TYT 30/31 228,36 1.958.614
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 227,18 1.986.283
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 50/52 226,18 2.009.987
Elektronik Teknolojisi TYT 30/31 224,4 2.052.325
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 222,92 2.088.106
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 222,05 2.109.064
İşletme Yönetimi TYT 30/31 221,02 2.134.193
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 220,7 2.142.042
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 220,66 2.143.214
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 220,35 2.150.954
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 219,19 2.180.012
Mimari Restorasyon TYT 20/21 218,52 2.196.588
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 30/31 218,48 2.197.435
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 60/62 215,91 2.260.862
Mimari Restorasyon TYT 20/21 214,58 2.294.134
İnşaat Teknolojisi TYT 30/31 212,61 2.343.636