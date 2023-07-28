Yalova Üniversitesi bölümleri 2023! Yalova Üniversitesi taban puanları kontenjanları! YÜ 2 yıllık / 4 yıllık Sözel- Sayısal- EA bölümler başarı sıralaması

YALOVA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI 2023
Henüz taban puanları açıklanmadı. Geçen yıla ait puanlar şu şekildeydi;
TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 332,79 505.887
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 328,1 540.662
Deniz Ulaştırma ve İşletme TYT 60/62 319,88 607.371
Fizyoterapi TYT 75/77 312,83 670.882
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 50/52 304,23 755.784
Gemi İnşaatı TYT 40/41 300,22 798.210
Adalet TYT 70/72 300,09 799.599
Aşçılık TYT 60/62 294,46 862.281
Deniz Ulaştırma ve İşletme (İÖ) TYT 40/41 293,8 869.994
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Erkek) TYT 45/47 293,47 873.728
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 289,56 920.287
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (Kız) TYT 20/21 286,84 953.320
Adalet (İÖ) TYT 70/72 279,36 1.050.697
Sosyal Hizmetler TYT 60/62 271,22 1.165.160
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 270,85 1.170.635
Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 60/62 269,74 1.187.041
Marina ve Yat İşletmeciliği TYT 40/41 269,52 1.190.418
Medya ve İletişim TYT 50/52 261,06 1.322.091
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 260,15 1.337.000
Gıda Teknolojisi TYT 40/41 259,17 1.353.105
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 258,33 1.367.050
Lojistik TYT 60/62 256,34 1.400.748
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 253,81 1.444.488
Polimer Teknolojisi TYT 25/26 252,48 1.467.957
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 251,01 1.494.345
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 250,85 1.497.265
Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 60/62 250,77 1.498.736
Marina ve Yat İşletmeciliği (İÖ) TYT 30/31 250,41 1.505.357
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 247,68 1.555.677
Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 246,63 1.575.649
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 244,39 1.618.573
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 243,6 1.634.222
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40/41 243,34 1.639.190
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 40/41 241,02 1.684.810
Pazarlama TYT 60/62 238,39 1.738.856
Kaynak Teknolojisi TYT 30/31 237,84 1.750.431
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 40/41 237,54 1.756.668
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 236,95 1.768.675
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 55/57 233,67 1.839.191
Medya ve İletişim (İÖ) TYT 50/52 232,46 1.865.689
Yerel Yönetimler TYT 50/52 228,75 1.949.627
Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 50/52 228,37 1.958.433
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 40/41 226,88 1.993.479
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi TYT 20/21 224,54 2.049.044
Pazarlama (KKTC Uyruklu) TYT 1/—