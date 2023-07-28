YKS'ye giren yüz binlerce aday, üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte. Uşak Üniversitesi'nde lisans eğitimine devam etmek isteyenler ise Uşak taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında araştırmalarına başladı. İşte detaylar ve puanlar...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları Antrenörlük Eğitimi (Spor Bilimleri Fakültesi) Arkeoloji (Fen-Edebiyat Fakültesi) Bahçe Bitkileri (Ziraat Fakültesi) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Spor Bilimleri Fakültesi) Bitki Koruma (Ziraat Fakültesi) Coğrafya (Fen-Edebiyat Fakültesi) Coğrafya (İÖ) (Fen-Edebiyat Fakültesi) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (Fen-Edebiyat Fakültesi) Diş Hekimliği (Diş Hekimliği Fakültesi) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Fen Bilgisi Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) Finans ve Bankacılık (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Gazetecilik (İletişim Fakültesi) Gıda Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İletişim Fakültesi) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) (İletişim Fakültesi) Hemşirelik (Sağlık Bilimleri Fakültesi) İktisat (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Eğitim Fakültesi) İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi) İnşaat Mühendisliği (Mühendislik Fakültesi) İslami İlimler (İslami İlimler Fakültesi) İslami İlimler (İÖ) (İslami İlimler Fakültesi) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İslami İlimler Fakültesi) İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (İslami İlimler Fakültesi) İş Sağlığı ve Güvenliği (Sağlık Bilimleri Fakültesi) İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İşletme

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Maliye

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maliye (İÖ)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Matematik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Muhasebe ve Finans Yönetimi

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Psikoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(Eğitim Fakültesi)

Rekreasyon

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sanat Tarihi

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sınıf Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Sosyal Hizmet

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Spor Yöneticiliği

(Spor Bilimleri Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)



Tarih

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarla Bitkileri

(Ziraat Fakültesi)

Tekstil Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Tıp

(Tıp Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türkçe Öğretmenliği

(Eğitim Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finansman

(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İÖ)

(İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu)

(İletişim Fakültesi)

Zootekni

(Ziraat Fakültesi)